蛋商估缺蛋危機恐3、4月才趨緩 公會籲專案進口應急

基礎民生產品「雞蛋」全台大缺貨，雖然農委會主委陳吉仲再三保證「供應無虞」、「一定買得到」，蛋商推估至少要到年後，甚至今年3、4月缺蛋危機才有機會趨緩，並且建議農委會專案進口雞蛋因應民生所需，農委會表示研議中，初步先調用加工蛋應急。

近年缺蛋危機頻繁，且缺蛋時間拉長，一缺都至少四個月至半年期間，上一次2019年農委會因應缺蛋危機，從美國與日本專案進口了140萬顆蛋，優先供應液蛋、糕餅業者使用，讓原本庫存的加工蛋，優先供應民生消費所需。

2019年缺蛋危機時，農委會因此遭到監察院糾正，根據當時的糾正文載明，國內散裝雞蛋零售價格攀升至每公斤70.07元，行政院消保處在2018年6月至2019年3月共19次零售端價格實地訪查中，有13次漲幅超過10%，相關短缺及漲價跡象早於2018年下半年逐漸顯現。

根據當時監察院糾正文顯示，但當時農委會事前既未及時掌握先機並積極調控，放任雞蛋短缺及價格持續攀升半年以上，復於108年2月份率爾發布「近期蛋價無明顯波動」、「造成近期缺蛋之原因眾多」等兩份前後矛盾之新聞稿，未善盡主管機關對蛋品產銷調控職責之咎甚明，亦有斲傷該會專業形象及徒增社會大眾疑慮之虞，核有違失，爰依法提案糾正。

近期常被高層約見「喝咖啡」的北市蛋商公會理事長高傳謨表示，現在雞蛋每台斤平均批發價34.5元，因為政府要求凍漲，因此年前、年後價格都漲不上去了，但缺蛋是事實，從北到南缺蛋孔急；在與記者電話採訪當下，仍頻繁接到其他蛋商調蛋的電話，但是「沒有蛋就是沒有蛋」。

高傳謨說，因此公會向農委會建議，盡快辦理專案進口，市場上買不到蛋，北部蛋商都到南部加價收購，甚至像過去未曾買過的蛋農收購；現在白蛋一箱收購價約800至900元，但到台北賣也是一箱800、900元，甚至為了已經簽約供應的顧客，一箱收購900元、但要賠本賣800元；前兩年專案進了幾個貨櫃的美日雞蛋，但時間已晚了緩不濟急；但今年缺蛋時間拉長，加上進口需要一個月，年前腳步加快才可舒緩。

他表示，過年沒幾天，建議食品加工業者若量足夠先暫緩加工，先把加工蛋釋出供應民生用蛋，明天、後天總數約有1000箱（每箱約200顆、20萬顆）加工蛋供應市場需求；根據中華民國養雞協會統計，目前每天有11、12萬箱（每箱200顆），但根據蛋商公會估算，現在一天僅有9至10萬箱，這樣的缺蛋樣態，至少要維持到今年3月甚至4月，蛋變數仍多，若新冠肺炎疫情嚴峻，寒假過後仍無法順利開學、甚至民眾在家上班防疫，缺蛋荒將可稍微舒緩。

高傳謨表示，雞越來越難養，因為禽流感已經在地化了，現在已經不足為奇，H7的病毒更為嚴重，蛋雞感染到以後，很容易就死亡了，過去看到蛋雞染病，開始停料休養生息，過一個月就會好，這次一次感染就死掉，也是缺蛋的原因之一。