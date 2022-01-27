春節垃圾爆量！北市加班收運 初1到初3還設限時收受點

農曆春節9天連假即將到來，為方便市民在除夕前能妥善處理垃圾，北市環保局清潔隊於連假的1月30日（小年夜）晚上、31日（除夕）中午及晚間將加班收運垃圾，2月1日（大年初一）至3日（初三）停收3天，但仍開放32處限時收受點供民眾使用，初四起恢復正常收運垃圾，初五恢復預約收運大型廢棄物。

環保局表示，今年除夕前一天適逢周日且為放假日，考量市民返鄉過年或連假有垃圾清運需求，1月30日小年夜晚上加收一般垃圾、廚餘、資源回收物，1月31日除夕當天中午及夜間兩時段加班收運垃圾。

中午將以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。

而大年初一至初三（2月1日至3日），清潔隊依慣例停收垃圾。大年初四清潔隊將提早開工，恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

環保局呼籲，民眾可把握「吃多少，煮多少」原則，避免產生過多廚餘及垃圾，並建議初一至初三停收垃圾期間，可先將廚餘去除水分、妥善打包及冷藏，等到初四恢復垃圾清運時，再拿出交給清潔隊。

另外，停收垃圾期間，環保局於各行政區設有32處垃圾限時收受點，開放時間為每日上午6時至晚間11時，若民眾無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，收受點資訊請至環保局網站查詢。

環保局提醒，今年小年夜至初四停收大型廢棄物，2月5日初五起恢復預約收運，連假前有清運需求的民眾需於1月28日前向區清潔隊電話預約收運大型廢棄物（於隔日1月29日清運）。