聽新聞
test
0:00 / 0:00
過年不發福 桃園聖保祿推「123水動菜」口訣
今年農曆春節長達9天，如果只吃不動，小心肥胖找上門，而減重方法如果錯誤，還可能對身體產生副作用。桃園市天主教聖保祿醫院表示，預防重於治療，掌握「123水動菜」口訣，做好飲食控制和微運動，就能讓身體輕鬆無負擔。
聖保祿醫院表示，根據國民健康局「國人於春節期間體重控制調查」資料顯示，超過5成民眾會在過年期間不知不覺增胖，平均每人會增加1.5到2公斤，而今年春節長達9天，如果不想要發福，一定要設法控制體重。
聖保祿醫院體重控制門診暨健康管理中心主任陳紓涵表示，「123水動菜」很容易記，1就是1次拳頭的澱粉，因為過年應景的糕點、餅乾、汽水、年夜飯等食物，富含高糖分風險，所以要少吃。2是2個拳頭的蛋白質，建議其中一個拳頭選擇植物性蛋白質，另一個拳頭選擇動物性蛋白質；3則是避免高油、高糖、高鹽3種地雷食物。
至於「水動菜」，則是注意水份、運動及攝取青菜。陳紓涵建議每天至少要補充自己體重乘上30cc的水量，每天至少10分鐘開合跳、原地小跑步等微運動，更重要的是每次用餐先攝取至少一拳頭蔬菜，有助於增加飽足感和預防大腸疾病發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言