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過年不發福 桃園聖保祿推「123水動菜」口訣

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
聖保祿醫院醫師陳紓涵建議民眾每天至少10分鐘微運動。圖／聖保祿醫院提供
聖保祿醫院醫師陳紓涵建議民眾每天至少10分鐘微運動。圖／聖保祿醫院提供

今年農曆春節長達9天，如果只吃不動，小心肥胖找上門，而減重方法如果錯誤，還可能對身體產生副作用。桃園市天主教聖保祿醫院表示，預防重於治療，掌握「123水動菜」口訣，做好飲食控制和微運動，就能讓身體輕鬆無負擔。

聖保祿醫院表示，根據國民健康局「國人於春節期間體重控制調查」資料顯示，超過5成民眾會在過年期間不知不覺增胖，平均每人會增加1.5到2公斤，而今年春節長達9天，如果不想要發福，一定要設法控制體重。

聖保祿醫院體重控制門診暨健康管理中心主任陳紓涵表示，「123水動菜」很容易記，1就是1次拳頭的澱粉，因為過年應景的糕點、餅乾、汽水、年夜飯等食物，富含高糖分風險，所以要少吃。2是2個拳頭的蛋白質，建議其中一個拳頭選擇植物性蛋白質，另一個拳頭選擇動物性蛋白質；3則是避免高油、高糖、高鹽3種地雷食物。

至於「水動菜」，則是注意水份、運動及攝取青菜。陳紓涵建議每天至少要補充自己體重乘上30cc的水量，每天至少10分鐘開合跳、原地小跑步等微運動，更重要的是每次用餐先攝取至少一拳頭蔬菜，有助於增加飽足感和預防大腸疾病發生。

桃園天主教聖保祿醫院醫師陳紓涵表示，過年不想發福，切記「123水動菜」口訣。圖／聖保祿醫院提供
桃園天主教聖保祿醫院醫師陳紓涵表示，過年不想發福，切記「123水動菜」口訣。圖／聖保祿醫院提供

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