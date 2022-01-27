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麗寶樂園消費530元 開出統一發票雲端特別獎200萬

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
這次大獎就開在麗寶Outlet美食街的次郎長拉麵，讓渡假區迎來好彩頭。麗寶樂園渡假區提供
這次大獎就開在麗寶Outlet美食街的次郎長拉麵，讓渡假區迎來好彩頭。麗寶樂園渡假區提供

11、12月統一發票開獎，其中雲端特別獎200萬元得主在麗寶樂園渡假區開出。據了解，該名消費者於11月初至麗寶Outlet Mall美食街消費530元，受幸運之神眷顧，使用發票載具，幸運獲得雲端特別獎200萬元，開心過好年。

麗寶樂園渡假區表示，因園區內包含樂園、飯店、Outlet、賽車場四大場域，餐飲美食選擇眾多，共有60多家各國餐點料理，這次大獎就開在Outlet美食街的次郎長拉麵，讓渡假區迎來好彩頭。

想要試手氣的民眾，春節9天連假期間可以來麗寶Outlet，憑當日單筆消費滿5,000元即贈刮刮卡，獎項包括Switch、飯店住宿券、行李箱等。

大年初一還有福虎戳戳樂活動，讓民眾可以在虎年新春試手氣，樂園還有12歲以下免費優惠、夜間璀彩煙火與燈光造景，最適合全家逛街出遊，金虎年沾喜氣、開心過好年。

Outlet 雲端 麗寶樂園

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