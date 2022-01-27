麗寶樂園消費530元 開出統一發票雲端特別獎200萬
11、12月統一發票開獎，其中雲端特別獎200萬元得主在麗寶樂園渡假區開出。據了解，該名消費者於11月初至麗寶Outlet Mall美食街消費530元，受幸運之神眷顧，使用發票載具，幸運獲得雲端特別獎200萬元，開心過好年。
麗寶樂園渡假區表示，因園區內包含樂園、飯店、Outlet、賽車場四大場域，餐飲美食選擇眾多，共有60多家各國餐點料理，這次大獎就開在Outlet美食街的次郎長拉麵，讓渡假區迎來好彩頭。
想要試手氣的民眾，春節9天連假期間可以來麗寶Outlet，憑當日單筆消費滿5,000元即贈刮刮卡，獎項包括Switch、飯店住宿券、行李箱等。
大年初一還有福虎戳戳樂活動，讓民眾可以在虎年新春試手氣，樂園還有12歲以下免費優惠、夜間璀彩煙火與燈光造景，最適合全家逛街出遊，金虎年沾喜氣、開心過好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言