空拍看台灣／後龍好望角美景 風電伴著夕陽餘暉

在苗栗後龍溪與西湖溪口以南，有一凸起的台地「好望角」。早期船隻航行至此，望向這凸起的高聳地形，彷彿半天高、又有居民集結草寮而居，因此稱為「半天寮」；後來也因地勢樣貌很像非洲的好望角，又取名為「後龍好望角」。

視野遼闊的地理環境，早期被選定為海防的重要軍事基地。在海防部隊撤走後，在風力充沛的氣候條件下，在「好望角」上及延著海岸邊，竪起一座座的巨大的白色風車也就是風力發電機。此處建設之初，一度是全台灣容量最大的風力發電場。每座風力發電機主體約76公尺，加上風車葉片合計高達百餘公尺，看照片感覺不出「大風車」的巨大，得親自站在下方才能感受到「大風扇」略過頭頂的震撼。看著巨大的葉片，有節奏性的轉動，相當療癒。

現被苗栗縣政府規畫為「半天寮休閒文化園區」，是一免費的休憩景點。在「好望角」除了台地、小山坡、海岸邊成排的風力發電機的景色外，往北眺望，還有後龍溪、西湖溪匯流的出海口、後龍海灘，可同時欣賞不同的景色。又因鄰近後龍車站，時有火車經過，也是鐵道迷追火車的熱門景點。傍晚時分，往海岸望去，夕陽餘暉把海面染紅，暖暖的陽光灑落在海面上，一抹餘光隨著波浪閃閃晃動，映著竪立在岸邊的風車身影，伴著葉片打破空氣凝結的協奏曲，又是一番夢幻美景。

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