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影／消防車、警車都曾卡關 台鐵將派保全員看守平交道

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台鐵29日起將派保全員看守暖暖街平交道，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。記者邱瑞杰／攝影
台鐵29日起將派保全員看守暖暖街平交道，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。記者邱瑞杰／攝影

台鐵列車通過基隆市暖暖街平交道，有時因遮斷桿起降秒數間隔太短，造成「卡」車驚險場景，連消防車、警車都出過狀況。地方人士多次要求台鐵改善，終獲回應。台鐵表示，29日起會派保全員「看守」暖暖街平交道，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。

基隆市廖姓消防隊員去年10月初駕駛消防車在暖暖街平交道停等火車，當遮斷桿升起後往前開，但約20秒後遮斷桿又降下，對向遮斷桿打中車身後側並斷裂。廖員被鐵路警察舉發闖越平交道，被罰9萬元並吊扣駕照1年。

基隆市議員鄭文婷、王醒之去年11月中旬辦理會勘，質疑遮斷桿升降間隔時間太短，造成公車、消防車和許多用路人困擾，要求台鐵改善。

台鐵尚未提出解決方案，去年12月26日又發生1輛警車見遮斷器升起往前開，但過3秒在遮斷器尚未完全升起時，警示燈號就再亮起。警車後來被遮斷器攔阻，卡在平交道，幸好其他用路人協助抬起遮斷器才脫困。

立委蔡適應今年1月初邀台鐵等單位會勘，尋求解決方案。台鐵當時說，已發包全台平交道電務智慧化電子聯鎖工程，承諾八堵、暖暖到宜蘭段列為優先改善區間。

台鐵日前發函通知相關單位，29日起會增派2名保全員在暖暖街平交道出勤，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。保全員將由警方調度，執勤時段是每天上午6點到晚間10點。

台鐵說，保全員已事先接受人員或車輛闖入、設備故障等處置標準作業訓練，並要求熟悉現場地形、車輛特性，遵照鐵警局勤務規畫執行平交道看守任務。台鐵電務智慧化計畫電子聯鎖工程工期2026年底完工，暖暖平交道部分將優先辦理，預計2025年中完成。

台鐵29日起將派保全員看守暖暖街平交道，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。記者邱瑞杰／攝影
台鐵29日起將派保全員看守暖暖街平交道，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。記者邱瑞杰／攝影
台鐵29日起將派保全員看守暖暖街平交道，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。記者邱瑞杰／攝影
台鐵29日起將派保全員看守暖暖街平交道，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。記者邱瑞杰／攝影
台鐵29日起將派保全員看守暖暖街平交道，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。記者邱瑞杰／攝影
台鐵29日起將派保全員看守暖暖街平交道，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全。記者邱瑞杰／攝影

台鐵 保全

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