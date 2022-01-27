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照過來！春節後壁菁寮老街旅遊指引一手包
因台劇「俗女養成記」爆紅的台南後壁菁寮老街，預估春節連假將湧入大批遊客，後壁區公所已針對交通疏導、停車、廁所、防疫未雨綢繆，提供相關便民告示，警方也加強宣導，淨化老街交通。
後壁區長黃炳元說，春節期間，公所人員除將定時於菁寮老街周邊進行防疫宣導與民眾共同防疫。除常態性開放的富貴食堂前免費停車場、菁寮德馨宮廟埕廣場、已公告假日開放的外環道機慢車道、菁寮國小前(南82)後(南84)路邊等，並媒合菁寮國小校區開放停車(9時至16時)。
遊客如廁部分，除常態性開放的菁寮公有市場公廁、旅客服務中心公廁、菁寮德馨宮廁所及義昌碾米廠廁所等，也媒合菁寮國小校區開放廁所(9時至16時)，及在菁寮社區南側南85區道上放置臨時廁所。
交通指引及疏導方面，除在周邊合適地點設置停車空間指引，並張貼「請提前停車」指示牌提醒及告知來訪旅客與老街間距離。白河警分局將配合強化交通熱點指揮疏導，新營客運將配合調整載運車型及班次，讓交通更順暢。
黃炳元說，相關停車及廁所指引圖，將由公所繪製後公布於臉書及官網，廁所指引圖並將張貼於老街周邊合適地點，同時也將繪製交通資訊圖卡供旅客參考。
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