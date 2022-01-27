空品改善靠老天幫忙 台南裸露工地覆蓋、灑水也自救

依環保署測站顯示，今天上午南部地區空氣品質不佳，高屏亮紅色警示，台南則是橘色提醒，明後兩天空品會改善為普通等級。但和去年1月相較，台南空氣品質明顯改善，除了天公作美外，裸露工地覆蓋及灑水也幫了大忙，1年來灑水防制1204.1公頃，覆蓋防制1144.5公頃，減少揚塵發生。

去年初因久旱未雨，又台南市風量偏弱，汙染物易劇不散，加上境外而來汙染，曾有2、3個星期空品測站經常出現紅色警示，空品一度拉警報，也讓敏感族群很困擾。反觀今年1月，因有下雨，且風量相對大，汙染物被吹走，出現紅色警示不多，且普通等級多於橘色提醒。

除了老天作美外，防止裸露地揚塵也很重要，從秋冬到春天，東北季風強，易捲起沙塵影響空氣品質，因此台南市環保局力推裸露工地覆蓋及灑水，減少揚塵。環保局統計，1年來工地數約1萬2701處，灑水防制1204.1公頃，覆蓋防1144.5公頃，也因為讓這些易揚塵的裸露地減少揚塵發生。

不過，春節期間工地大多停工，但休養生息期間如未做好各項汙染防制措施，仍可能發生揚塵污染，環保局今天提醒各營建業主在春節年假前，再次檢視及補強各項汙染防制措施，並要特別注意裸露地及物料建材是否完整覆蓋，避免汙染擴散至工地外，遭民眾陳情。

今年春節假期有9天，環保局提供營建業主省荷包小撇步，春節期間工地停工、無施作，可透過台南市營建工地線上申報「停、復工報備系統」 (www.kjtn.url.tw)，於停工前先行線上報備，後續再補足佐證資料，即可扣除停工期間的空污費，賺份新春小紅包，線上系統報備有任何問題可撥打633-1955洽羅小姐。