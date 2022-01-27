高雄濃霧特報多處紅色警示 民眾視茫茫：以為忘戴眼鏡
中央氣象局今早針對高雄發布濃霧特報，高雄市戶外空氣品質指標AQI為橘色提醒到紅色警示。民眾推開窗一看，還以為忘了戴眼鏡看不清楚，真的與平日天清氣朗不能相比。
今早8點高雄的空品監測，在鳳山、林園、大寮、小港、前興、復興、仁武、橋頭等測站，戶外空氣品質指標AQI都達到紅色警示。
高雄市環保局的空品早報，是吹東南風，有濃霧、汙染易累積。因應西半部擴散條件差，環保局昨晚已提前啟動「預警1級」應變措施。中央氣象局已針對「高雄」發佈濃霧特報，請注意能見度小於200公尺。
環保局表示，與昨日大氣條件類似，台灣附近為涼暖空氣交會，也是容易起霧的大氣環境，根據上午7時高雄各區域相對濕度偏高及影像監測顯示，多數地區有「濃霧」發生。濃霧發生時，多半伴隨「風弱、混合層高度低、濕度高」，也使汙染物較容易高度累積，今天仍需注意空品有較大幅度轉差，避免到戶外活動。
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