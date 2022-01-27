高雄濃霧特報多處紅色警示 民眾視茫茫：以為忘戴眼鏡

中央氣象局今早針對高雄發布濃霧特報，高雄市戶外空氣品質指標AQI為橘色提醒到紅色警示。民眾推開窗一看，還以為忘了戴眼鏡看不清楚，真的與平日天清氣朗不能相比。

今早8點高雄的空品監測，在鳳山、林園、大寮、小港、前興、復興、仁武、橋頭等測站，戶外空氣品質指標AQI都達到紅色警示。

高雄市環保局的空品早報，是吹東南風，有濃霧、汙染易累積。因應西半部擴散條件差，環保局昨晚已提前啟動「預警1級」應變措施。中央氣象局已針對「高雄」發佈濃霧特報，請注意能見度小於200公尺。