彭啟明分析春節連假天氣 這天最冷、恐達冷氣團標準

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天清晨又比昨天回溫，各地18-19度，預期中午高溫西半部有機會到23-26度，是這兩周最溫暖舒適的一天。可能局部地區有濃霧發生，仍要留意。今天大氣擴散條件不佳，南部的空品較差，尤其是高雄，已經到達所有族群不健康等級，減少外出。

彭啟明說，類似天氣會持續到周五上半天，周五下半天開始，南方低壓雲系北上，各地雲量逐漸轉多，除了北部、東半部原本雲量就偏多外，西半部由南往北陸續轉陰有陣雨天氣，配合鋒面通過，周五晚間至周六上半天各地雨勢明顯，尤其南部、東南部要留意短時較大雨勢發生，甚至不排除伴隨打雷、閃電的現象，返鄉或出遊要留意路況及天氣變化。

彭啟明表示，南方低壓及鋒面通過後，周六是冷空氣接近的時候，各地也將逐步轉乾，但預期將快速的降溫，這波最低溫時間點會在周日晚間到下周一清晨，白天高溫大致只有17-20度，夜間低溫也將下滑至約12-15度，降雨區域縮減至北部、東半部及中南部山區，氣溫全天偏低，中北部空曠地區更可能有10-12度低溫發生。

他說，從周六開始到下周一除夕當天，都要特別天氣的變化，注意保暖。預期這波的冷空氣，從小年夜到除夕，甚至延續到初一的清晨，冷的感受上和這周相比會突然覺得冷很多，有機會達到冷氣團的標準，尤其是北部東北部迎風面較為偏濕冷，中南部相對穩定晴朗，不過仍要留意早晚的低溫。

他表示，大致上除夕到初一會有一些空檔出現，雖然相對較冷，下雨會少一些，很適合外出走春，但要注意保暖。

彭啟明表示，不過新的一波鋒面雲系將再度建立，預計初一晚上到初二、初三、初四，鋒面將配合從中國大陸南方移出的雲雨帶，持續往台灣接近，各地都將有下雨的機會，主要是以中部以北為主，中南部也有機會，北部、東半部都將會是陰沉有陣雨的天氣，越往北部越明顯，會是相當不穩定的天氣，很類似前幾天每天都下雨的時期。

他說，這波預期要到初五或到初六，也就年節最後兩天，雲系才會東移，轉為偏東北風的天氣，降雨才會趨緩。近期的天氣就像是春天的型態，變化很快，變動也大，務必隨時更新氣象資訊。尤其過年期間下雨的機會頗高，北部約占七成以上，也同時偏濕冷，中南部約三成，相對較溫暖，但相比這一兩周是屬於較冷的時期，年節穿著務必要有調整。