春節連假天氣數變 吳德榮：小年夜強冷空氣到 下探10度

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、高雄及屏東地區已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗，白天溫暖舒適、早晚涼；西半部易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。北部15至27度，中部17至29度，南部16至29度，東部14至28度。

明天南海低壓的水氣逐漸北移，上午起降雨由南部緩慢向北擴展，下午到中部，擴及北部已接近午夜；各地未降雨前仍偏暖、易有霧。周六鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降，轉濕涼、微冷。

他說，30日小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；降雨範圍則漸縮小，晚間僅迎風面有局部零星降雨。30日晚至31日除夕晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。

吳德榮說，除夕至2月1日初一白天，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星雨；除夕白天有陽光不覺冷，但強輻射冷卻加成，夜間氣溫仍很低，應注意；初一白天回暖。初一晚至2月2日初二另一鋒面接近，大台北、東半部降雨機率略提高，其他仍為晴時多雲。

他說，2月3日初三鋒面南下，中部以北轉有雨、氣溫下降。2月4、5日初四、五北、東仍有雨，天氣濕冷。不過，模式因理論限制，愈到末期不確定性愈大，應隨時觀察最新的調整。