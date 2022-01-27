春節連假天氣數變 吳德榮：小年夜強冷空氣到 下探10度

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、高雄及屏東地區已出現能見度不足200公尺的現象。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、高雄及屏東地區已出現能見度不足200公尺的現象。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、高雄及屏東地區已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗，白天溫暖舒適、早晚涼；西半部易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。北部15至27度，中部17至29度，南部16至29度，東部14至28度。

明天南海低壓的水氣逐漸北移，上午起降雨由南部緩慢向北擴展，下午到中部，擴及北部已接近午夜；各地未降雨前仍偏暖、易有霧。周六鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降，轉濕涼、微冷。

他說，30日小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；降雨範圍則漸縮小，晚間僅迎風面有局部零星降雨。30日晚至31日除夕晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。

吳德榮說，除夕至2月1日初一白天，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星雨；除夕白天有陽光不覺冷，但強輻射冷卻加成，夜間氣溫仍很低，應注意；初一白天回暖。初一晚至2月2日初二另一鋒面接近，大台北、東半部降雨機率略提高，其他仍為晴時多雲。

他說，2月3日初三鋒面南下，中部以北轉有雨、氣溫下降。2月4、5日初四、五北、東仍有雨，天氣濕冷。不過，模式因理論限制，愈到末期不確定性愈大，應隨時觀察最新的調整。

除夕 南海 吳德榮

延伸閱讀

小年夜強冷空氣南下愈晚愈冷 春節連假晴雨參半

今明顯降雨 吳德榮：28日至除夕天氣劇烈變化

對流雲移入陸地明顯降雨 吳德榮：周日鋒面到

今明北台溼涼 周五起天氣不穩 這一周雨會這樣下

相關新聞

春節將至雞蛋荒 向高屏調貨

春節將至，但日前因天氣冷、禽流感肆虐及飼料原物料變貴，蛋價上漲且供應量不足，農委會主委陳吉仲昨表示，現在蛋農優先提供雞蛋...

南投幸運兒是誰？花100元買寢具中11、12月發票千萬

財政部公布11、12月統一發票千萬特別獎號碼，其中1張千萬特別獎發票是由南投縣竹山鎮美地實業有限公司開出，而該公司主要販...

懶人包／疫情壓不下！新北宮廟取消發福袋、活動一覽

農曆春節將到來，到廟宇走春祈福也是春節習俗之一，但受疫情攪局，內政部日前宣布禁止遶境、搶頭香等集會活動，新北許多宮廟紛紛...

雨天騎車水花濺濕行人至少罰600 機車族傻眼：怎麼舉證？

台灣地狹人稠且多雨，行人與馬路上的車流距離較近，若遇到雨天，許多人都有在人行道上因車輛疾駛而過，慘遭水花濺滿一身的經驗。但你可知道，這種情況其實是有罰則的嗎？ 日前，安全帽品牌「SOL Helm

火車駕駛產業工會再批台鐵 質疑EMU3000主排障器有問題

春節疏運在即，本報日前報導，指台鐵EMU3000型列車，為了趕在春節前加入疏運行列，司機員在還未熟悉車況下就被「趕鴨子上...

彭啟明分析春節連假天氣 這天最冷、恐達冷氣團標準

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天清晨又比昨天回溫，各地18-19度，預期中午高溫西半部有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。