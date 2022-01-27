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壬寅虎年增強運勢 易經專家建議可擺綠色植物

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
今年壬寅虎年，寅屬木，今年主色是綠色，居家除舊佈新時可以擺上綠色盆栽如開運竹、多肉綠色植物，會增強運勢、帶來好運道。圖／民眾提供
今年壬寅虎年，寅屬木，今年主色是綠色，居家除舊佈新時可以擺上綠色盆栽如開運竹、多肉綠色植物，會增強運勢、帶來好運道。圖／民眾提供

虎年到來，經歷二年的疫情，來到虎年，是否能虎虎生風？彰化師範大學教授、易經專家胡瀚平說，2022壬寅虎年是水木兩旺的五行組合，今年會是「友好、舒緩年」，寅屬木，今年主色是綠色，居家除舊布新時可以擺上綠色盆栽等植物，會增強運勢、帶來好運道。

胡瀚平說，鼠牛年要陣亡很多人的疫情波折都應驗了經典古籍《地母經》的預測，相較下2022壬寅虎天干是壬水，屬江海之水；地支寅木，是參天大樹；水生木，壬水生旺寅木，這一年是水木兩旺的五行組合，因為「相生」就是有「幫助」「裨益」，天既生地是天對地有情，老天不會再那樣為難大地和人。

而《地母經》的壬寅虎年詩「太歲壬寅年，高低盡得豐。春夏承甘潤，秋冬處處通。蠶桑熟吳地，榖麥益江東。桑葉不堪貴，蠶絲卻半豐。更看三秋裡，禾稻穗重重。人民雖富樂，六畜盡遭凶。」，胡瀚平說，壬寅年是復甦年，雨水多桑蠶榖麥好，但不利畜牧業家禽六畜，可能會有動物流行疫病之類。

今年寅虎值太歲，而對沖是申猴、巳蛇、亥豬是偏沖，胡瀚平提醒大家，不要迷信犯太歲，絕不是這些生肖的人壬寅虎年都會不順，須搭配八字看，甚至有些人還會順上加順，大吉大利。

胡瀚平說，不過值太歲或對沖、偏沖的生肖的確要比較小心，不要太衝，尤其前半年要更小心保守，例如不要過度投資，要防意外、和小人。

胡瀚平說，壬寅虎年還算會是個好年，雖開春就有火災、地震，但會有驚無險，但寅木到秋天會是改變的時候，去年至今許多人在股市賺到錢，但到今年秋天應該要小心了。

寅木的主色是綠色，過年前家中要先除舊、再佈新，少動用的角落要先除舊「清屯」，佈新可擺上綠色盆栽在龍邊迎氣，增強運勢，擺上開運竹、多肉綠色植物都可以，但不要像仙人掌等有刺的植物，會帶煞、無法凝聚好氣場。

胡瀚平說，可以在除夕子時晚間11點到年初一凌晨1點間許願，但有許願一定就要還願，每年許了願後，來年若感受到願望實現，可以選擇子時再「還願」，不一定是實質的物質還願，而是心裡道謝「天地成就心願」的還願，有還願，來年許願才可能再應驗。

今年壬寅虎年，寅屬木，今年主色是綠色，居家除舊佈新時可以擺上綠色盆栽如開運竹、多肉綠色植物，會增強運勢、帶來好運道。圖／民眾提供
今年壬寅虎年，寅屬木，今年主色是綠色，居家除舊佈新時可以擺上綠色盆栽如開運竹、多肉綠色植物，會增強運勢、帶來好運道。圖／民眾提供

盆栽 疫情 運勢

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