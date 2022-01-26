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桃園春節走春多一去處 石門水庫中庄調整池看湖光山色

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪中庄調整池景觀平台，春節開放可賞滿水位湖光山色。圖／經濟部水利署北區水資源局提供
桃園大溪中庄調整池景觀平台，春節開放可賞滿水位湖光山色。圖／經濟部水利署北區水資源局提供

近期北部地區連幾波降雨，經濟部水利署北區水資源局石門及寶二水庫蓄水量均上升，目前水情相對歷年為佳，可於春節期間為民眾提供穩定水源；另中庄調整池景觀平台也將於年節期間開放，提供民眾新年好去處，讓大家過一個好年。

北水局統計，至1月26日上午11時，石門水庫蓄水量約1.98億公噸，蓄水率達96.6%，相較近10年同期平均蓄水量多3100萬噸；寶山及寶二水庫系統蓄水量約2770萬噸，蓄水率約75.9%，此蓄水量與近10年同期平均相當。依現況水情分析，桃園及新竹地區春節期間可正常供水，且預估至6月底可維持供水穩定，惟因進入枯水期水情變化大，仍呼籲大家節約用水，以利良好水情持續維持。

另大溪區中庄調整池景觀平台為熱門春節去處，北水局訂於今年2月1日至4日春節期間再次開放，時段為上午9時30分至11時30分及下午2時至4時30分，民眾可排隊免費入場，屆時會安排人員服務及管制，歡迎民眾在做好防疫同時，也能多至戶外活動提升免疫力，一覽高水位的美麗湖光山色。

桃園石門水庫湖光山色高水位，春節走春好去處。圖／經濟部水利署北區水資源局提供
桃園石門水庫湖光山色高水位，春節走春好去處。圖／經濟部水利署北區水資源局提供

石門水庫 春節 桃園

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