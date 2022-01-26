打籃球如何遠離「跳躍者膝」？職籃夢想家尋求秀傳協助

職業球員常因運動傷害結束運動生涯，尤其衝撞激烈的的職籃，秀傳醫院運動醫學科主任陳威仁表示，籃球員長期需要跑步跳躍，常見膝蓋髕骨肌腱炎，俗稱「跳躍者膝」，除需要適當輔具保護，可透過運動伸展、體外震波治療或注射自體血小板濃縮液達到療效。

職籃福爾摩沙台新夢想家長期受到秀傳醫療體系醫療照護，今天進一步在秀傳醫院南平大樓簽約推動「夢想守護計畫2.0」，提供球員專業、全面的運動醫療服務。與會的有秀傳醫療社團法人董事長黃士維、彰化秀傳醫院院長楊基滐、阿斯貝克董事長黃柏文和夢想家董事長張承中、總教練、球員吳松蔚和成力煥等人。

黃柏文指出，今年除了針對球員的訓練課表、動作技術進行討論及修正之外，在醫療端的部分，運科團隊也會提供檢測上的建議，以能夠更準確的安排球員的醫療照護及疲勞恢復。

秀傳骨科部足踝中心主任陳彥宇指出，運動員最常見的踝關節損傷是扭傷導致的外側韌帶斷裂，輕到中度的受傷需使用護具保護，並且考慮使用高濃度葡萄糖或自體血小板濃縮液治療，嚴重的斷裂則最好接受手術縫合，後續加上功能性鍛練，才能儘早讓運動員回到運動場上，並避免未來習慣性扭傷的發生。

秀傳骨科醫師蔡沅欣也表示，預防運動傷害最重要的是適當的訓練，加強體能肌耐力及運動技巧，尤其平常暖身著重拉筋伸展，才能減少發生運動傷害的風險。

台新夢想家總教練Kyle Julius說，今年除了治療、預防傷害、疲勞恢復，秀傳醫療體系更加入了定期的運科檢測，能夠透過肌力及體能的檢測掌握球員的身體狀態，也能夠給予更佳的訓練課表規劃。

吳松蔚也提到，先前比賽中不慎扭傷腳踝，透過秀傳提供最專業且即時的協助，恢復得比預期中更快速；成力煥表示，籃球員常常會容易面臨大大小小的傷痛，除了即時醫療照護外，以科學化數據分析傷害風險與疲勞指標，也能夠提前於訓練課表或動作技術方面進行修正，進而能夠預防傷害。