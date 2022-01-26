住院病童春節無法回家 林口長庚醫師親寫春聯獻上祝福

再過5天就是農曆春節，是重要的節日，更是孩子們最期待的日子，但在醫院卻有一群孩子，必須治療疾病無法回家和家人一起團聚過年。林口長庚醫院社服課自製虎年紅包「虎哩建康敖大漢」，由醫護團隊贈送給住院及至急診就醫的病童，並特別舉辦「虎哩健康線上音樂會」，由醫師們組成的長庚純絃樂團，以小提琴、大提琴進行春節曲目演奏，包括望春風、春神來了、桃花開等。

林口長庚醫院院長程文俊說，每位孩子都是父母的心頭肉，疫情期間爸媽無法在身邊陪伴照顧，林口醫護團隊義不容辭細心陪伴、妥善照顧每位小病人，在這新春象徵年度新的開始，社服課特別自製虎年紅包，贈送給住院及至急診就醫的病童，希望透過此方式給予每位病人加油打氣，也祝福每位孩子健康長大。

兒童加護病房、血液腫瘤科有許多孩子，春節期間須繼續住院治療不能返家，為鼓勵病童勇敢與疾病奮戰，林口長庚醫院今上午特別辦理「虎哩健康線上音樂會」活動，由長庚純絃樂團包括醫師夏紹軒醫師、歐良修、劉峻秀、周昕緯，以小提琴、大提琴進行春節曲目演奏。同時，線上更有可愛財神爺與小朋友一起進行吉祥話有獎徵答互動。

為讓孩子們在醫院也感受到春節的氛圍，林口長庚大專志工也在線上教小朋友手作虎年如意富貴吊飾，兒科醫師也在空閒時間忙著練毛筆字，就是為了親手送上對每位孩子的祝福。兒科加護病房林建志主任開玩笑說，「上次寫毛筆字已經是國小的事了」。