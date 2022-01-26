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住院病童春節無法回家 林口長庚醫師親寫春聯獻上祝福
再過5天就是農曆春節，是重要的節日，更是孩子們最期待的日子，但在醫院卻有一群孩子，必須治療疾病無法回家和家人一起團聚過年。林口長庚醫院社服課自製虎年紅包「虎哩建康敖大漢」，由醫護團隊贈送給住院及至急診就醫的病童，並特別舉辦「虎哩健康線上音樂會」，由醫師們組成的長庚純絃樂團，以小提琴、大提琴進行春節曲目演奏，包括望春風、春神來了、桃花開等。
林口長庚醫院院長程文俊說，每位孩子都是父母的心頭肉，疫情期間爸媽無法在身邊陪伴照顧，林口醫護團隊義不容辭細心陪伴、妥善照顧每位小病人，在這新春象徵年度新的開始，社服課特別自製虎年紅包，贈送給住院及至急診就醫的病童，希望透過此方式給予每位病人加油打氣，也祝福每位孩子健康長大。
兒童加護病房、血液腫瘤科有許多孩子，春節期間須繼續住院治療不能返家，為鼓勵病童勇敢與疾病奮戰，林口長庚醫院今上午特別辦理「虎哩健康線上音樂會」活動，由長庚純絃樂團包括醫師夏紹軒醫師、歐良修、劉峻秀、周昕緯，以小提琴、大提琴進行春節曲目演奏。同時，線上更有可愛財神爺與小朋友一起進行吉祥話有獎徵答互動。
為讓孩子們在醫院也感受到春節的氛圍，林口長庚大專志工也在線上教小朋友手作虎年如意富貴吊飾，兒科醫師也在空閒時間忙著練毛筆字，就是為了親手送上對每位孩子的祝福。兒科加護病房林建志主任開玩笑說，「上次寫毛筆字已經是國小的事了」。
為了使加護病房的寶寶及病童們也能感受到虎年到來的年節氣氛，醫院社工連結醫生及護理師揮毫寫下祝福，不同於坊間招財進寶、春滿人間等春聯。新生兒科主任江明洲在春聯寫下「虎威笙風」、兒童加護科主任林建志寫下「平安健康」，每張祝賀年卡由醫護人員張貼在床頭，讓出生後第一個新年沒有辦法回家與家人共度的早產兒小寶貝獲得人生第一張春聯，期許寶寶們健康長大。
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