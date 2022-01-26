高危險群才會腦出血？24歲軍人聽了苦笑 曾連紅綠燈都不會看

41歲藝人納豆日前腦出血開刀做引流手術治療，嚇壞不少演藝圈好友，有醫師示警「三高」患者是腦中風高危險族群，甚至有民眾認為沒運動才會發生，讓發過病的一名軍人不禁苦笑，透露自己不菸不酒並維持運動習慣，連年度體檢報告都正常，依然自發性腦出血。

該名軍人在PTT發文表明身分是職業軍人，今年24歲，平時保持運動習慣、不菸不酒，BMI約為22，年度體檢報告都正常，「但在這我自認規律正常的作息下，還是發生了意外」，2020年某日一如既往跑步大約6、7公里，回寢室路上突然頭暈，他以為只是貧血，沒想到越來越暈，「想走到中山室是一路撞過去的，最後只能扶著牆找人求助，當下隊長馬上派人載我到醫院掛急診」。

軍人醒來後已躺在加護病房，手腳都被綁住，他難過地說「真的是人生第一次感到如此絕望」，陸續做了磁振造影（MRI）、電腦斷層（CT）及血管攝影，才回一般病房，「醫生說我是自發性腦出血原因也還不清楚，要等血塊消了再做一次檢查」，如果當時晚送醫就要開刀了。

「看似幸運，但腦神經還是有傷到」，軍人描述當初連字都忘了怎麼寫，衣服鞋子一直穿反，甚至連紅綠燈都不會看，而且記憶力變很差過目即忘，加上手、腳、眼不協調、失去空間邏輯等等，坦言「真的很失落」，腦出血至今一年多，旁人見到他都以為康復沒問題，但實際上大不如前。

網友紛紛驚嘆「太年輕了吧」、「疾病後遺症真的很難完全消失」、「有些是遺傳和基因問題」，也有人為他打氣「腦部還是有自癒能力，加油」，但還有網友認為先天性跟三高因素不衝突。