火車駕駛產業工會再批台鐵 質疑EMU3000主排障器有問題

春節疏運在即，本報日前報導，指台鐵EMU3000型列車，為了趕在春節前加入疏運行列，司機員在還未熟悉車況下就被「趕鴨子上架」，其中可能有民代壓力。不過台鐵局強調，車輛都經保養及出庫檢查，新車也經第三方驗證單位測試合格，確認安全無虞才上線，未受外力干預而違規或強行使用。

不過對於台鐵的說明，全國火車駕駛產業工會顯然不太埋單。工會今發出聲明強調，EMU3000型列車已在線營運，但司機員卻是猶如驚弓之鳥。

全國火車駕駛產業工會表示，普悠瑪事故後，在醫院有長官問司機員尤振仲，若在事故前再給你一次機會，你有什麼想說的嗎？當時尤振仲表示「普悠瑪不是七堵的主力車種，所以對普悠瑪的操作不夠熟悉」，然而最終，所有一切責任都由尤振仲一肩承擔，這也讓工會感受到切身之痛。

全國火車駕駛產業工會表示，自所有司機員審查合格，到領照的那一刻起，即被賦予「你是防止事故的最後一道防線」，這是使命也是責任，火車駕駛產業工會全體司機員責無旁貸，也願意承擔，然而「安全無上限」，我們更需要的是，全體台鐵員工，都是每一道安全的防線。

工會強調，台鐵要以更嚴謹的態度來轉換訓練司機員，進而讓司機員熟習城際列車EMU3000型的操作以及簡易的故障排除，然而試車至今的各類故障頻繁，讓我們無法置信，同一家公司的產品，其妥善率和品質，竟和十年前的太魯閣號有如此大的差異。

工會表示，台鐵日前召開的記者會，所提出的教育訓練、訓練人數，讓人不盡苦笑，這是如何壓榨搪塞而來，台鐵竟然還為了這數據沾沾自喜，安全到底在台鐵心中為何物，試車等同於訓練嗎？試車起到首航，再到營運至今的班表，若台鐵願意，我們可以一一查證。再次問台鐵「安全」真的就是一句口號嗎？是一場記者會就能概括的嗎？

工會表示，EMU3000型列車已在線營運，但對於共同守護這道防線的司機員而言，猶如驚弓之鳥，且今天有一個更大疑問，也就是台鐵車輛、動力車的前端設備「主排障器」，我們視為列車的第一道防護，在司機員的教育以及台鐵檢修規範裡，其規定的安全高度為85mm至150mm，憑什麼可以讓主排障器的高度超過2000mm以上的城際列車在台鐵軌道上運行。

工會最後也提到，衷心盼望未來城際列車在美麗的寶島能劃下一道美麗的弧線，也讓台鐵美味司機員能夠自信而驕傲的將每位旅客安全送到台灣各個角落。