南投幸運兒是誰？花100元買寢具中11、12月發票千萬

財政部公布11、12月統一發票千萬特別獎號碼，其中1張千萬特別獎發票是由南投縣竹山鎮美地實業有限公司開出，而該公司主要販售寢具，幸運得主只花100元購買寢具用品就中獎，令業者開心PO出存根聯，提醒幸運兒要記得兌獎；另，有1組雲端發票專屬獎100萬元落在草屯鎮龍星門市，僅花94元買飲料。

「31150905」是11、12月份發票的千萬特別號，財政部昨天公布號碼後，竹山鎮寢具業者「美地實業」開心在臉書社群「竹山人聊天室」PO文公告，「工廠廠拍（美地），12月29日有去購買的幸運兒，請對看看發票，恭喜你，一千萬喔！」

該則貼文還附上該張千萬「31150905」特別獎發票的存根聯，上頭清楚寫出是在12月29日下午3時19分購買，而這名千萬幸運得主在該寢具廠拍的100元專區購買1樣寢具物件，只花100元就中了發票最大獎，讓網友們留言直呼幸運。

此外，本期統一發票除紙本發票，同時開出30組雲端發票專屬100萬元獎項，其中1組同樣獎落南投，是由草屯鎮統一超商龍星門市開出，而該名幸運得主到小七消費購買共94元的飲料，不到百元就中100萬元，同樣幸運，相關中獎號碼及資訊已公布在財政部稅務入口網站（http://invoice.etax.nat.gov.tw）提供查詢。