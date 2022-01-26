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總算等到了！古蹟最多的彰化市都市計畫區開放民宿

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府最近公告彰化市都市計畫區符合「具人文或歷史風貌之相關區域」，可以申請設立民宿，除交流道特定區外，彰化市全區都已開放，可鼓勵民宿產業發展，帶動地方觀光產業。 圖／本報資料照片
彰化縣政府最近公告彰化市都市計畫區符合「具人文或歷史風貌之相關區域」，可以申請設立民宿，除交流道特定區外，彰化市全區都已開放，可鼓勵民宿產業發展，帶動地方觀光產業。 圖／本報資料照片

因應國內旅遊，各地民宿如雨後春筍冒出，但彰化市都市計畫區、員林市都市計畫區及國道交流道特定區未開放設置，彰化縣政府最又公告彰化市都市計畫區符合「具人文或歷史風貌之相關區域」，也可以申請設立民宿，彰化市全區都已開放，可鼓勵民宿產業發展，帶動地方觀光產業。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬說，依民宿管理辦法規定，非都市計畫區才得設置民宿，2016年1月4日依民宿管理辦法公告開放民宿申請的「偏遠地區」，全縣26個鄉鎮市中，除了彰化市都市計畫區、員林市都市計畫區及交流道特定區外，其餘24個鄉鎮全部開放設置。

目前，彰化縣共有89家民宿373間房，其中以鹿港35家最多，其次是田尾19家、大村6家及芬園5家等，不過，已開放卻仍未有民宿的有花壇、埔心、埤頭、二水等鄉鎮。

田飛鵬說，彰化市人口有23萬人，古蹟密度更是全國之最，吸引各地遊客前來旅遊，但彰化市都市計畫區卻一直未開放設置民宿，過去即有不少民眾詢問，此次即依民宿管理辦法，公告彰化市都市計畫「具人文或歷史風貌之相關區域」，也可以申請設立民宿，因應自由行及體驗式旅遊風潮，讓遊客可以放慢腳步遊彰化，也是給明年彰化建縣三百年的獻禮。

至於員林市都市計畫區部分，田飛鵬說，目前依法規還是不能設置，希望尋求法令鬆綁。

民宿 都市計畫

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