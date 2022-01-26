總算等到了！古蹟最多的彰化市都市計畫區開放民宿
因應國內旅遊，各地民宿如雨後春筍冒出，但彰化市都市計畫區、員林市都市計畫區及國道交流道特定區未開放設置，彰化縣政府最又公告彰化市都市計畫區符合「具人文或歷史風貌之相關區域」，也可以申請設立民宿，彰化市全區都已開放，可鼓勵民宿產業發展，帶動地方觀光產業。
彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬說，依民宿管理辦法規定，非都市計畫區才得設置民宿，2016年1月4日依民宿管理辦法公告開放民宿申請的「偏遠地區」，全縣26個鄉鎮市中，除了彰化市都市計畫區、員林市都市計畫區及交流道特定區外，其餘24個鄉鎮全部開放設置。
目前，彰化縣共有89家民宿373間房，其中以鹿港35家最多，其次是田尾19家、大村6家及芬園5家等，不過，已開放卻仍未有民宿的有花壇、埔心、埤頭、二水等鄉鎮。
田飛鵬說，彰化市人口有23萬人，古蹟密度更是全國之最，吸引各地遊客前來旅遊，但彰化市都市計畫區卻一直未開放設置民宿，過去即有不少民眾詢問，此次即依民宿管理辦法，公告彰化市都市計畫「具人文或歷史風貌之相關區域」，也可以申請設立民宿，因應自由行及體驗式旅遊風潮，讓遊客可以放慢腳步遊彰化，也是給明年彰化建縣三百年的獻禮。
至於員林市都市計畫區部分，田飛鵬說，目前依法規還是不能設置，希望尋求法令鬆綁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言