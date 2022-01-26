你腦霧了嗎？元氣網一日課程免費教你預防大腦當機

健忘、失神、注意力不集中，你「腦霧」了嗎？腦霧現象（Brain Fog）意指大腦思路不清晰，彷彿處在一片濃霧之中，整個人恍神放空、反應力遲鈍，有人用「斷片」來形容。什麼情況會造成腦霧呢？該如何預防大腦當機呢？元氣網會員專屬一日課程推出健腦課程，教你7招「養出健康好腦」的好習慣，從飲食、運動、健腦活動下手，跟著營養師、健身教練、職能治療師這樣做，一起活化並常保年輕的大腦。

養成健康好習慣 這樣吃、這樣做讓大腦變年輕

當睡眠不足、生活壓力大，甚至是身體發炎引起疾病時，都會對大腦造成傷害，某些生活方式可能正無形威脅著大腦健康，如果不想提早衰老，最好趕快改掉這些壞習慣。

健康生活不只要延長生命長度，還要提升生活品質。「元氣一日課」規畫大腦再升級系列課程，首先解決大家最困擾的失眠與睡眠不足問題，根據研究，多吃魚可一夜好眠，尤其是富含油脂的魚類，淡水魚和海水魚哪個對健康有益？來聽營養師怎麼說。除了食療，睡不好就來試試耳穴貼壓吧！簡單又方便的保健療法最適合上班族和家庭照顧者，有助於改善失眠與高血壓。

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健康慢老 增強免疫力遠離身體不適

●飲食：吃魚會變聰明嗎？答案是肯定的。魚類富含Omega-3不飽和脂肪酸，其DHA和EPA營養素對腦部功能有益，有助於改善或延緩記憶。適度補充Omega-3除了保護心血管，對大腦健康亦有加分作用，國健署也建議，「多吃魚、多蔬果」均衡飲食，配合規律運動增強抵抗力。魚類熱量大不同，每日攝取可輪流更換深海魚、淡海魚，快來看你最愛的那一尾有幾大卡；營養師建議食用前先去除內臟，預防重金屬下肚。

●沐浴：選對沐浴時間和調控水溫，能幫助有個良好睡眠。不過民眾常有個錯誤的習慣，每次洗完澡後就順勢掏耳朵，耳屎其實是耳部的守門員，具有保護耳道作用及自清機制，次數太過頻繁反而容易讓細菌入侵。醫師表示，耳道搔癢感、異物感常見於棉花棒末端的棉花或衛生紙屑引起，主要是挖耳垢造成。如何正確清潔耳朵？來聽醫師怎麼說，留意安全重點避免急性外耳炎，或是造成聽力受損。

●睡眠：會出現腦霧，還有一大關鍵：失眠與睡眠不足！「醫師，我已經連續好幾個星期沒有一覺到天亮了，該怎麼辦？」夜夜失眠好困擾，經常做夢、睡不好，嚴重影響睡眠品質的人，不妨試試中醫的耳穴貼壓療法，只要將耳穴貼壓膠布貼在特定耳穴上，再加上適當的耳穴按摩，即可發揮安定神經的助眠療效。具體耳穴貼壓可視病情而定，有些人不宜施行，快來了解自己的體質和療效評估。

元氣網會員專屬一日課程服務，幫助民眾訂定目標Get執行健康監測計畫，每周推出2個自主運動、1個生活技巧、2個健腦活動、3篇健康知識，開啟個人化的學習。

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