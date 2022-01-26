張誌元攜手屠意雯 「1b1b藝術展」訴說疫情下的多元文化

2022年1月21日至1月28日，藝術家屠意雯和張誌元將在臺北新苑藝術舉辦他們的1b1b雙人展覽。1b1b的意思是一室一廳，它既是一種空間的結構，也是創作思維的表現。1b1b是兩位藝術家居住、創作場所，也是生活和藝術創作的關係的體現，在這個展覽中，呈現的便是兩位不同背景藝術家的獨特經歷、所思所想的融合和碰撞。

1b1b展覽的兩位創作者中，藝術家張誌元來自台灣，藝術家屠意雯則來自上海。張誌元為這次雙人展傾注了許多心血，他表示，想在自己成長的土地上為大家帶來優秀創作，從不同的角度描繪出不同的故事，與觀眾一起溝通和思考。屠意雯則是從小深受傳統藝術、哲學的影響，並擅長將自己的感知和思考以故事的形式呈現在藝術創作中，從而引發觀眾的共鳴。兩人激盪出的火花，留給觀眾無限想像。

張誌元認為，在過去的兩年間，全球各個行業都受到了新冠病毒不同程度的打擊，藝術領域也是其中之一。由於疫情，許多藝術展覽及研討會紛紛取消或轉戰線上，但想強調這並不會讓藝術家們停下他們藝術創作和思想交流的腳步。而另一方面，屠意雯認為疫情就像把許多充滿矛盾的社會現象與心理狀態放進了一個高壓反應器裡面，讓愛與恨、平靜與動盪、衝突與和解在一個封閉的空間高速反應，這種激烈的表現也激發了藝術家無數的靈感。

張誌元出生於台北，近幾年屢次斬獲包括 A'design 和 Paris Design Award 在內的數項國際獎項。從小學習繪畫，有深厚的純藝基礎，並擅長攝影、跨領域設計。畢業於國立臺灣藝術大學視覺傳達專業的他於2018年前往美國 Pratt Institute 進行深造。在美國學習、工作的四年中，他不斷精進自己的純藝技能、設計技巧，探索新的藝術題材和創作手法，成為一名優秀的設計師和藝術家。

此次參展作品中，「Intangible Forest」是最具張誌元藝術風格的作品之一，該作品混合了多種媒材而創增添了趣味性。「Intangible Forest」字義上是指難以捉模的森林，其表達了該影像非常具象又抽象的特質。觀眾在揣測它的形象外，也被藝術家捉摸不透的表達形式勾起興趣，從而產生聯想：究竟是畫在有木頭質感的紙上？是雕刻在木板上的色彩渲染？還是數位繪圖製作？藝術家巧妙地利用這點來完成不同層次的創作。

另外一件的作品「Thoughts」則描繪了張誌元在對生活工作中的繁複與迴圈感到煩惱與疲勞。初入社會開始工作後，所承擔的責任也更多了，工作壓力之外，也有人際關係的周旋，是不是發生的突發事件在短時間內緊湊發生，帶來可怕的窒息感。每當焦慮湧上心頭時，張誌元會拿起平板電腦，把身體交給自己的潛意識肆意作畫，以此達到宣洩後的平靜。每一個筆觸都呈現了作者的心境和其努力為自己找回平衡的鬥爭。

在進行藝術創作的同時，張誌元也是一名優秀的設計師，擅長品牌形象設計、界面設計和廣告設計。其多個設計項目曾榮獲2020 creative Communication Award、14th Gold International Design Award 和2021 Vega Digital Awards 在內的數個知名設計獎項。 2021年8月，他收到紐約皇后區植物園臺灣蘭花展（A World of Orchid, Queens Botanical Garden Exhibition）的邀請，在現場進行關於蘭花的藝術創作，收穫了在場來賓的極大認可。該活動邀請了經文處處長李光章以及皇后區區長理查茲，通過蘭花和藝術創作讚揚了生物、文化的多樣性。

而屠意雯過去五年在紐約進行深造，於2019年畢業於 Pratt Institute 後，成為一名藝術家和設計師。在紐約工作生活的過程中，她以一個外來人的視角觀察身邊的一切——不同的的社會現象、思想文化交織在一起時而相互包容、時而「魚死網破」。在這過程中，屠意雯不斷將她的觀察和思考透過多元的角度呈現在藝術創作中呈現。

在這次1b1b展覽的眾多參展作品中，「甲之蜜糖，乙之砒霜」便是屠意雯非常具有代表性的一件作品。「甲之蜜糖，乙之砒霜」出自唐代典故，楊貴妃與唐玄宗的愛情於他們是海誓山盟、超脫凡俗，於他人卻是禍國殃民、天下大亂。同一件事物從不同的角度出發，由不同的觀眾解讀，可能是甜言蜜語，也可能是蜂蟄般刺痛。當下社會中，這樣的對立常被用來煽動對立，人們往往選擇忽略，其實蜂蜜和蜂刺都出自蜂。

屠意雯的另一件作品「Unemployed」，則是講述了其在疫情期間經歷的迷茫和對未知的恐懼。該作品由52幅日落照片貫穿成線，當一切都處於動盪不安的時候，藝術家透過重複拍攝日落這一行為用大自然的美來平衡挫折與焦慮，慢慢找回對自己身心的控制。當細看單獨的日落，每一張畫面都壯觀絢麗，當他們組合到一起，卻好像成了深藏於平靜之下的波濤洶湧。藝術家以自己的經歷和體會引起共情，身陷囹圄時信念尤為重要。

藝術家張誌元（左起）、皇后區植物園園長拉瑟特、國會眾議員孟昭文、經文處處長李光章、皇后區植物園大使黃百齡。

張誌元藝術作品——Intangible Forest。