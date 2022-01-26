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公益團體募集5千件二手新衣 還備年菜送給偏鄉孩子

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
嘉磐慈善基金會新竹綠光種子教室已幫助許多弱勢家庭的孩子，讓他們能在生活及課業上得到依靠。圖／基金會提供
嘉磐慈善基金會新竹綠光種子教室已幫助許多弱勢家庭的孩子，讓他們能在生活及課業上得到依靠。圖／基金會提供

嘉磐慈善基金會為了幫助弱勢偏鄉孩子，發起二手新衣募集活動，還準備千份年菜、太陽餅禮盒以及百床棉被要送給偏鄉家庭，希望透過寒冬愛心送暖的活動，讓弱勢家庭的孩子也能過個溫暖的好年，更希望拋磚引玉，讓更多人的力量成就孩子的夢想與未來。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計已資助超過3589名孩子，要為這些受資助的孩子創造機會，而基金會成立的綠光種子教室更是幫助許多家庭與孩子，像是新竹新埔的個案小森（化名），國小1年級就進入綠光種子教室學習至今，但身處隔代教養家庭又患有過動症的他，如果不是靠著老師們的陪伴，可能就會走上人生歧途。

董事長魏嘉銘說「我們期許嘉磐基金會能成為一個拋磚引玉的公益平台，匯聚同行善友的心念，攜手成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。」

基金會說，去年疫情期間許多弱勢孩子的家庭經濟收入銳減，沒有能力更換保暖冬衣，所以今年發起募捐慈善行動共募集到5000件二手新衣，將全部轉給需要的孩子們，讓他們過年也有新衣穿。

不過今年仍因為疫情取消公益尾牙，不過為了不辜負孩子們的期待，基金會則將依資助單位孩子的需求採購物資，同時捐出1000份年菜、太陽餅及鳳梨酥新春伴手禮盒，和100床保暖棉被，給基金會在全台資助的偏鄉家庭。

嘉磐慈善基金會新竹綠光種子教室已幫助許多弱勢家庭的孩子，讓他們能在生活及課業上得到依靠。圖／基金會提供
嘉磐慈善基金會新竹綠光種子教室已幫助許多弱勢家庭的孩子，讓他們能在生活及課業上得到依靠。圖／基金會提供

偏鄉 保暖 疫情

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