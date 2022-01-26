高鐵228連假加開117班車 1月28日凌晨開賣

今年228連假總計三天，屆時在高雄舉辦的台灣燈會也將進入最後高潮，高鐵今表示，為服務旅客返鄉、賞燈及出遊需求，自2月25日至3月1日規畫「和平紀念日疏運」，期間加開117班次列車（南下53班、北上64班），總計5天、844班次列車的旅運服務，本周五(五）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵公司提醒，根據指揮中心與交通部防疫指引，高鐵車廂內目前禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝的甜鹹點心各1份及瓶裝水，敬請旅客將餐點攜帶下車後再行食用。各車站內之付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。

高鐵表示，和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵也提醒，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應配戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程戴口罩。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩者除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，以落實執行防疫規定。

此外，台灣高鐵公司配合2022年台灣燈會在高雄舉辦，特別於高鐵左營站設置拱門藝術裝置，外觀融合高雄流行音樂中心的六角蜂巢元素，透過俐落的線條感及兩側鏤空設計，巧妙展示出高雄城市剪影，搭配高雄知名景點彩繪地貼，精心呈現「搭高鐵‧遊高雄‧賞燈趣」主題。