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雨天騎車水花濺濕行人至少罰600 機車族傻眼：怎麼舉證？

聯合新聞網 / 綜合報導
汽機車在雨水行經積水路段需減速慢行，否則濺濕他人可能會挨罰。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
汽機車在雨水行經積水路段需減速慢行，否則濺濕他人可能會挨罰。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

台灣地狹人稠且多雨，行人與馬路上的車流距離較近，若遇到雨天，許多人都有在人行道上因車輛疾駛而過，慘遭水花濺滿一身的經驗。但你可知道，這種情況其實是有罰則的嗎？

日前，安全帽品牌「SOL Helmets」在臉書粉絲專頁上向機車騎士宣導，雨天行車若遇到路面積水，一定要減速慢行，不僅是為了安全，也是避免濺起水花潑濕路人和其他騎士，因為若弄髒他人衣物，依法可處新台幣600至1800元罰鍰。

此罰則是依據《道路交通管理處罰條例》第44條1-6規定，駕駛人若「行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物」，執法機關可依法開立罰單

許多網友看到此規定都感到意外，因為幾乎沒看過警察會抓這項違規，也認為潑濺是一瞬間的事，很難認定，「這條根本沒用，我就問要如何舉證身上水漬是對方濺起的」、「這條法則根本很難蒐證，我走在路上難不成還能預測下一秒自己要被濺濕了，趕快先拿手機或是GoPro出來拍」、「法規寫好看的，去年不知道有沒有開過一張勒」、「跟故意不故意無關，就是小不小心的問題，當然警察根本不敢罰啦」、「行人身上要裝行走記錄器的意思」。

還有不少人提出質疑，「為什麼我被潑，政府在收錢？」、「這就跟科技執法一樣，道路規劃設計不良也拿人民開刀」、「台灣的道路那麼爛，排水那麼差，有時根本無法判斷積水多寡，貿然減速有被後車追撞的風險」。不過有網友指出，若水花濺得很高，代表車速並未放慢，跟道路是否積水無關。

也有苦主分享自己附上影片舉發，結果仍失敗例子，警方回覆道：「影像無法辨識該車是否有減速行為，另致汙濕他人身體及衣物部分，亦難判斷，認不予舉發。」印證前述網友所說的「舉證困難」。

機車騎士 交通違規 罰單

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