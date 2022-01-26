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3放射性物質卡苗栗地底6個月未取出 中油擬鑽機打撈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

中油探採事業部採油工程處去年8月在苗栗執行天然氣探井電測作業時，探測器卡阻於地下約2800多公尺處，至今快6個月都還沒取出。原能會今天表示，近期與中油都持續派員監測，作業現場安全無虞，另為盡速進行射源打撈，中油規畫使用先進鑽機打撈方式回收射源。

該探測器內含3顆放射性物質，2顆銫-137及1顆氚-3，為原能會列管登記備查密封射源，屬國際原子能總署射源風險分級最低等級的第五類低風險射源。

原能會表示，中油射源卡阻於地下探井，自事件發生後，中油已於去年12月22日依游離輻射防護法規定，於6個月內完成該等射源停止使用申辦；此外，中油及原能會持續定期派員至作業現場執行環境輻射偵測，迄今偵測結果均為自然背景值，作業場所周圍無輻射安全之虞。

為將卡阻井內射源盡速打撈收回，中油規畫採行國際先進之鑽機打撈工法，已提送時程初步規畫給原能會，預計2月中旬提送打撈作業的輻射安全評估報告，且針對打撈作業工法、試樣檢測，打撈過程對工作人員輻射防護與環境監測、區域管制與劑量評估等評估要項撰寫，原能會同意核准後，方能執行射源打撈作業。

中油 原能會 輻射

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