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高雄空汙嚴重霧濛濛！ 境內8站「紅害」4站「亮橘燈」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高雄今天空品不佳。圖／取自空品監測網
高雄今天空品不佳。圖／取自空品監測網

環保署統計，高雄今空汙嚴重，境內13個測站除了美濃空品測站為「普通」以外，其餘8站「紅害」、4站「亮橘燈」，提醒民眾外出留意。

環保署表示，今天受東北季風影響，中部以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；雲嘉南至高屏空品區位於下風處，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

今天各地空品，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏空品區為「紅色警示」等級。

27日環境風場仍為東北風，中部以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；高屏空品區位於下風處，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局預報清晨西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度

27日各地空品，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

空氣品質 宜蘭 環保署

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