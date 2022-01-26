北海岸靠台2線串連 警方規畫替代道路 助減少塞車時間

春節假期北海岸遊客多，新北市金山警分局今天公布往年易塞車路段，並提供替代道路路線，提醒民眾預先了解風景點周邊道路，減少塞在車陣中的時間。

金山警分局表示，北海岸野柳風景區、龜吼漁港、金山老街和石門風景區都是熱門觀光地區，還有不少民眾喜愛的打卡點。由於北海岸僅有台2線一條主要幹道，為了有效疏運及分散車流，員警將在29日到2月6日春節連續假期間，針對易壅塞路段實施管制疏導，請用路人多利用替代道路路線行駛。

野柳風景區部分，遊覽車、自小客車請由台2線玉田路口（翡翠灣）左轉行駛山路前往地質公園及海洋世界，欲返回台2線時，可於石角路與海角路口左轉，接海景路往台2線。

前往法鼓山、中角灣及石門車輛，可利用萬里區台2線下社路口右轉，行駛磺清路前往。

金山老街是年節交通疏導重中之重，連假期間每天上午10點到下午6點，機動管制封閉金山區民生路、媽祖街。中午12點到晚上8點，機動管制車輛由中興路往台2線（公車、公務車、機車除外），請居民及遊客車輛繞行磺清路或中正路，轉往台2線前往基隆。