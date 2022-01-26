北捷數位列車安裝新顯示器 可知乘車時間、出口位置

北捷運公司與面板大廠群創光電合作，打造全國首部以BOT案發包的「Smart Display Metro數位列車」，超人氣的寶可夢率先合作占滿車廂內外，明天10點正式在板南線發車，車廂內安裝新型48吋液晶到站顯示器，告知車廂節數、出口資訊及手扶梯位置，並告知各站行駛時間及轉乘點，未來可清楚瞭解所搭乘的車廂與出口位置。

北捷總經理黃清信表示，傳統北捷LED到站顯示螢幕僅提供站別名稱，在借鏡日本JR後，推出48吋液晶到站顯示器，動態資訊內容包括運行路線雙語標示、起站和到站所需時間、到站交通樞紐指示、下車出口位置和乘坐車廂的距離、換車線路和列車時刻等資訊，提升列車內乘車資訊服務，即時掌握資訊。

黃清信指出，數位列車最大亮點是「4K曲面數位廣告螢幕」，高亮度及廣視角數位曲面顯示面板，取代紙本平面海報，響應無紙化政策，車廂手拉環量身訂做4.01吋電子螢幕，數位列車成為數位科技廣告展示場域。

另外，配合數位列車專案，「台北捷運Go」App還標示該列車資訊，民眾只要透過App就能知台列車在板南線上的哪一站。黃清信說，對旅客來說，乘車的資訊可以更完整，而且動態顯示一目了然，符合智慧城市概念；商業部分可以透過系統整合，和廣告商、業者合作，創造新的商業模式。