每月電費只花23元 三菱電機捐空清循環扇照顧高市弱勢

為協助高市社福團體共同防疫，台灣三菱電機今天捐贈50台輕巧的空氣循環扇給高雄市仁愛之家、老人公寓與街友中心等七處社福機構，總價值100萬元。三菱電機指出，深耕台灣超過70年，捐贈機型24小時全開、每月電費只需23元，可望確保社服機構住民優質空氣品質，強化防疫功能。

今早台灣三菱電機董事長花岡尚夫率團隊前往高市府四維行政中心捐贈空清循環扇，社會局長謝琍琍回贈獎座答謝。社會局指出，循環扇分別安裝在社福單位髓喜家園、大樹區揚智發展中心、老人公寓崧鶴樓、仁愛之家、三民街友中心惜緣居、鳳山街友中心慈心園及路得學舍等七個機構。

來自日本的花岡尚夫以中文問候在場人士，隨後透過翻譯說，三菱電機擁有獨家的空氣清淨技術，能夠有效除臭、抑制病菌及PM2.5，對機構住民來說，循環扇可以安裝在天花板或牆面，嵌入式設計更能避免使用者碰撞放在地面的電器或被電線絆倒，確保使用的安全及便利性。