過年前雞蛋缺貨 陳吉仲：優先調度高屏庫存給傳統市場

前陣子天氣寒冷及禽流感肆虐，加上飼料原物料價格上漲，蛋價高漲且供應量不足，農委會主委陳吉仲今天接受漁業廣播電台專訪，現在蛋農優先提供雞蛋給超市、大賣場，消費者不用擔心買不到，但傳統市場會有缺口，將優先調度屏東、高雄的庫存雞蛋，一賣完就及時補上。

農曆春節將至，不少民眾開始購置農產品準備年菜，陳吉仲表示，過年農漁畜產品都很充足，包括蔬果、花卉、毛豬、雞肉、白鯧、黑鯧都供應無虞，過年前兩周供應量比過去五年平均增加三、四成，「都準備好了」，呼籲民眾年節前採購農漁畜產品。

不過近來各地頻傳買不到雞蛋，蛋價也比過去五年平均上漲三成五，陳吉仲表示，因為疫情關係影響船期，運費成本上漲，黃豆粉、玉米原料成本變貴，整體飼料價格增幅約四成，另外過去幾周天氣冷，中南部溫差甚至超過15度，有些養雞場的產蛋率因此受到影響。

至於價格部分，陳吉仲說，雞蛋從去年12月到現在，一個多月以來都維持每台斤34元左右，批發市場價格都沒有改變，相當穩定。

陳吉仲說，現在蛋農都優先提供雞蛋給全聯、家樂福等超市或大賣場，因此不用擔心買不到蛋，不過也有很多人到傳統市場購買散裝蛋，這些地方沒有數量保障，近期會盡快補齊缺口，賣完就要趕快補貨，例如從屏東、高雄調度雞蛋，因為現在雞蛋約有一成是作為加工使用，但過年將至，很多食品加工廠要休假，會向這些工廠的倉庫調度庫存雞蛋，讓民眾過年都買得到。

陳吉仲呼籲，國內正在推動產銷履歷及有機溯源農產品，包括魚肉、雞蛋、農糧、蔬果等各式農產品都買得到，例如過去一般家庭很少買石斑魚，因為不知道怎麼料理，可是現在很多石斑魚在產地就已經處理好，民眾買回家可以直接煮湯或做其他料理，漁業署也有網路電商平台提供購買國產品優惠。