親密關係暴力納大學獎懲辦法 獲選年度10大情感新聞

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會今天公告「2021年台灣十大性與情感新聞事件選拔」結果，聯合報去年12月2日獨家報導的「親密關係暴力 大學納入學生獎懲辦法」獲選為第六名；同屬親密關係暴力議題的「立委高嘉瑜遭家暴」獲選為年度第一大性與情感新聞事件。

「高嘉瑜立委家暴事件」獲選2021年十大性與情感新聞之首。華人情感教育發展協會指出，連高學歷的國會議員都會遭受暴力對待，更何況是一般社會大眾、市井小民，充分凸顯出親密關係暴力在台灣的嚴重性。

協會引述統計資料，指台灣每5名女性，就有1人在其一生中曾遭受親密伴侶暴力。疫情期間，人們「心靈壓力急於尋求慰藉」與「親密關係過近距離有待舒緩」2項需求失衡，也更讓家庭暴力事件發生的次數與機會提升。如何面對每天生活在一起的配偶、伴侶、家人，學習愛與被愛，已成為台灣社會當前最大的課題。

涉嫌家暴高嘉瑜的林秉樞是政治大學博士生，家暴消息一傳出，也讓「學生在校外施暴，有無校規可罰？」議題浮上台面。聯合報去年底報導，愈來愈多大學關注此事，如台灣大學前年3月在校務會議修正通過「學生個人獎懲辦法」，學生若有親密關係暴力行為，且經法院核發保護令或有具體事證，予以記小過；親密關係暴力行為情節嚴重，且經法院核發保護令或有具體事證，予以記大過。

台灣師範大學近期也修改學生獎懲辦法，將性騷擾、性侵害、性霸凌分成不同程度，由輕至重依序給予申誡、小過、大過懲處。此報導獲選「2021年台灣十大性與情感新聞事件選拔」第六名。

協會評析，此事件和今年獲第三名的「跟騷法三讀通過」，像是在為台灣性教育、情感教育長期不受重視，做亡羊補牢的努力，但仍治標不治本。此外，第七名「變臉謎片」描述科技成為數位時代性暴力幫兇，顯示政府對性暴力的防治已跟不上時代。

去年藝人離婚事件頻傳，也受熱議。「藝人離婚頻傳 台灣離婚率居亞洲之冠」新聞獲頒第八名，協會指出，這剛好和第五名「CIA公布2021生育率：台灣全球最低」彼此呼應，點出逐年增加的不婚、晚婚、離婚，才是少子女化問題根源。學習建立健康親密關係，讓年輕人樂於進入婚姻，才是提高生育率的根本之道。

而第九名「阿公店親密接觸造成疫情擴散」，暴露孤獨老人需求陪伴與溫暖的最基本心理需求，協會認為這也在呼應親密關係的重要性。