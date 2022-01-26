花蓮太平洋燈會今登場 總量管制2500人

花蓮太平洋燈會今天分別於花蓮市太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，其中虎年生肖燈飾在太平洋公園展出，燈會將持續至3月6日止。為落實防疫，太平洋燈區總量管制2500人，另規畫2條免費接駁車路線，每30分鐘發車，緩解交通塞車。

太平洋燈會今天晚上6點30分開幕，現場發送888份虎年好禮，「福星高照」大理石虎主燈自晚間6點起，每30分鐘展演，璀璨的燈光效果與煙霧特效，打造深具花蓮特色的主燈秀。周遭還有8大主題燈區，石材紋理結合原住民織布文化，展現花蓮的觀光與文化特色。

今年鯉魚潭展區從9點30分至下午5點30分，每間隔30分鐘有紅面鴨結合水舞演出，在水上舞台還有最適合拍照打卡的虎年吉祥物、年節氣氛濃厚的燈籠牌坊，以及互動高柱噴泉，趣味性十足。

縣府觀光處表示，為因應防疫政策，太平洋燈區總量管制2500人，所有參觀民眾由大門入口及公園北側入口進入，並遵守實聯制、手部酒精消毒、禁飲食防疫措施。展區內僅供接駁車輛進出，皆禁止機車通行。