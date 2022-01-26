快訊

正午台中東區鬧糾紛 一人頭部中槍倒地、已無呼吸心跳

試用期「自我感覺良好」被資遣 留美碩士告第一銀行敗訴

花蓮太平洋燈會今登場 總量管制2500人

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮太平洋燈會今天登場，總量管制2500人。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會今天登場，總量管制2500人。圖／花蓮縣政府提供

花蓮太平洋燈會今天分別於花蓮市太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，其中虎年生肖燈飾在太平洋公園展出，燈會將持續至3月6日止。為落實防疫，太平洋燈區總量管制2500人，另規畫2條免費接駁車路線，每30分鐘發車，緩解交通塞車。

太平洋燈會今天晚上6點30分開幕，現場發送888份虎年好禮，「福星高照」大理石虎主燈自晚間6點起，每30分鐘展演，璀璨的燈光效果與煙霧特效，打造深具花蓮特色的主燈秀。周遭還有8大主題燈區，石材紋理結合原住民織布文化，展現花蓮的觀光與文化特色。

今年鯉魚潭展區從9點30分至下午5點30分，每間隔30分鐘有紅面鴨結合水舞演出，在水上舞台還有最適合拍照打卡的虎年吉祥物、年節氣氛濃厚的燈籠牌坊，以及互動高柱噴泉，趣味性十足。

縣府觀光處表示，為因應防疫政策，太平洋燈區總量管制2500人，所有參觀民眾由大門入口及公園北側入口進入，並遵守實聯制、手部酒精消毒、禁飲食防疫措施。展區內僅供接駁車輛進出，皆禁止機車通行。

為方便民眾參與燈會，觀光處規畫2條接駁專車路線，分別為「太平洋公園—藍天麗池飯店—花蓮火車站—麗翔飯店—太平洋公園」及「太平洋公園—Kadda飯店—煙波飯店—翰品酒店—美侖飯店—福容飯店—麗軒飯店—東旭飯店—太平洋公園」，自下午5點30分鐘至晚上10點，每30分鐘發車。更多活動內容請上太平洋燈會活動官網查詢。

花蓮太平洋燈會今天分登場，其中虎年生肖燈飾在太平洋公園展出，燈會將持續至3月6日止。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會今天分登場，其中虎年生肖燈飾在太平洋公園展出，燈會將持續至3月6日止。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會虎年生肖燈飾在太平洋公園展出，迎接虎年。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會虎年生肖燈飾在太平洋公園展出，迎接虎年。圖／花蓮縣政府提供

燈會 花蓮 火車站

延伸閱讀

AI演繹武術舞蹈肢體 機械手臂舉起LED光劍擺陣千手觀音

花蓮移工疫苗接種率73％ 縣府鼓勵完整接種

花蓮太平洋燈會雙展區 即日起展出至3/6

花蓮玉里臭豆腐漲價了 老闆：黃豆漲太兇撐不住

相關新聞

懶人包／疫情壓不下！新北宮廟取消發福袋、活動一覽

農曆春節將到來，到廟宇走春祈福也是春節習俗之一，但受疫情攪局，內政部日前宣布禁止遶境、搶頭香等集會活動，新北許多宮廟紛紛...

我從來不發年終！她年賺上億員工沒分半毛 電商女王親吐：做「這件事」最實際

歲末年終將至，不少企業、公司都已經開始發放年終獎金，以慰勞員工這一年來的辛勞；其中，最令人稱羨的無非是今年的長榮海運，年終獎金上看40個月，其他像是華航也有6個月的年終，不少幸福企業讓外界羨慕連連。

男子頸痛刮痧陷昏迷 一度心臟驟停！這9類人不宜刮痧

疫情下按摩場所被迫關閉，不少人都會自行刮痧排毒。內地1名中年男子因頭頸疼痛多時，在家中自行刮痧，卻感到愈來愈不舒服，遂致電求助送院。男子在急症室曾一度心臟驟停，最後醫生發現其顱內藏着「不定時炸彈」，相

台版「櫻花最前線」 預測日月潭八重櫻2月中下旬盛開

去不了日本賞櫻不要緊，隨著春天的腳步接近，全台已有多處賞櫻景點的櫻花提早綻放，為了讓民眾精準掌握櫻花花期，交通部中央氣象...

花蓮太平洋燈會今登場 總量管制2500人

花蓮太平洋燈會今天分別於花蓮市太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，其中虎年生肖燈飾在太平洋公園展出，燈會將持續至3...

台灣首度線上櫻花期預報 春節後八重櫻進入最佳賞花期

台版官方櫻花花期預測上線了，由中央氣象局與農業試驗所進行跨領域合作，成功建置農業氣象觀測網監測系統，從1月中旬開始針對九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。