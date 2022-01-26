台灣首度線上櫻花期預報 春節後八重櫻進入最佳賞花期

台版官方櫻花花期預測上線了，由中央氣象局與農業試驗所進行跨領域合作，成功建置農業氣象觀測網監測系統，從1月中旬開始針對九族文化村的八重櫻和阿里山的染井吉野櫻，分別做出花開日期的預報，根據預測顯示，九族文化村指出，園內八重櫻預估花況可望在1月31日達到5%，2月10日開花達50%，預計從2月16日後即進入最佳賞花期。

日月潭氣象站主任張永政表示，八重櫻從去年9月落葉之後進入休眠期，從元旦以來，日月潭有一波又一波的低溫寒流，有助於櫻花打破休眠，而農試所也根據氣象局提供的氣象條件變化，推算出櫻花從打破休眠後約經過38天到達開花率80%的均值，因而做出九族文化村八重櫻花開的預測。

張永政說，氣象局和農試所針對這二個地方的主要櫻花品種，進行花開狀況和氣象條件的交叉監測，今年已經進入第5年，去年首次將監測模組應用成果公布，並精準的預測出滿開日期，達成台版櫻花前線預報的里程碑，今年更進一步將此櫻花花開預報的資訊建置成專題網站，更方便民眾可以查詢，作為安排行程的依據。

農業試驗所表示，利用中央氣象局日月潭氣象站的溫度資料，逐步計算得出櫻花開花所需的氣象條件；根據民國109年調查，從打破休眠後約經過38天到達開花率80%，再依據此條件下結合氣象局的預測資料進而建立櫻花花期預測模組，花期預測模式最長可以達到45天，且花期預測的準確度可以達1周內。