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竹縣防非洲豬瘟 新埔3養豬場違規用廚餘挨罰

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
防範非洲豬瘟，新竹縣政府查核縣內飼養199頭以下小型養豬場使用廚餘情形。圖為查核情形，非違規之養豬場。圖／新竹縣家畜疾病防治所提供
防範非洲豬瘟，新竹縣政府查核縣內飼養199頭以下小型養豬場使用廚餘情形。圖為查核情形，非違規之養豬場。圖／新竹縣家畜疾病防治所提供

農曆春節將至，新竹縣政府為防範非洲豬瘟透過廚餘入侵新竹縣，今年初起開始查核縣內181場飼養199頭以下的小型養豬場，共查出位於新埔鎮的3家小型養豬場，違規使用廚餘養豬，新竹縣家畜疾病防治所指出，違規3家養豬場，將依《動物傳染病防治法條例》開罰5萬元罰鍰。

快要過年了，許多居住於台灣的外國人、外籍配偶，因疫情無法返家，會選購或請家人寄一些包裹來台，以解思鄉之情，然而裏頭參雜肉製品，可能讓台灣淪陷成為非洲豬瘟疫區。為防範非洲豬瘟，農委會已規定飼養199頭以下豬場不能使用廚餘養豬，200頭以上的大型養豬場使用廚餘也必須高溫蒸煮。

新竹縣家畜疾病防治所指出，農曆春節期間非洲豬瘟入侵台灣風險提升，鑒於廚餘是非洲豬瘟的重要傳播媒介，為避免病毒藉由廚餘入侵，豬隻食用廚餘後染病，農業處、環保局、家畜所及各鄉鎮市公所動物防疫人員，自1月10日起加強查核縣內豬場使用廚餘情形，並完成181場小型養豬場查核。

家畜所所長彭正宇指出，截至1月25日小型養豬場查核結果發現，有3場位於新埔鎮的小型養豬場違規使用廚餘餵養豬隻，可依《動物傳染病防治條例》第28條規定，處5萬至100萬元罰鍰，另外針對飼養200頭以上豬場，縣府也持續查核，統計縣內目前共有47場大型養豬場使用廚餘養豬。

家畜所表示，這47場大型養豬場平常都有安排例行性查核，因設備較齊全，風險也較低，使用廚餘養豬，必須先高溫蒸煮廚餘並持續攪拌，維持中心溫度90℃以上、蒸煮至少1小時以上，以免因廚餘養豬造成疫病傳染，家畜所於春節連假期間也將有獸醫人員輪值，確保防疫不間斷。

防範非洲豬瘟，新竹縣政府查核縣內飼養199頭以下小型養豬場使用廚餘情形。圖為查核情形，非違規之養豬場。圖／新竹縣家畜疾病防治所提供
防範非洲豬瘟，新竹縣政府查核縣內飼養199頭以下小型養豬場使用廚餘情形。圖為查核情形，非違規之養豬場。圖／新竹縣家畜疾病防治所提供
防範非洲豬瘟來襲，新竹縣政府查核縣內飼養199頭以下小型養豬場使用廚餘情形。圖／新竹縣家畜疾病防治所提供
防範非洲豬瘟來襲，新竹縣政府查核縣內飼養199頭以下小型養豬場使用廚餘情形。圖／新竹縣家畜疾病防治所提供

廚餘 非洲豬瘟 養豬場

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