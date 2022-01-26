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7-ELEVEN蒲燒鰻御膳強勢回歸 「嚴選素材鮮物」專區在地鮮魚輕鬆上桌

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN去年熱賣超過26萬份的人氣商品蒲燒鰻御膳新春強勢回歸。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN去年熱賣超過26萬份的人氣商品蒲燒鰻御膳新春強勢回歸。圖／7-ELEVEN提供

去年狂銷26萬份的人氣商品蒲燒鰻御膳強勢回歸！為力挺在地漁產，7-ELEVEN選用在地養殖輸日高等級鰻魚，遵從日本關東的傳統烹調4道炙燒技術，刷上日本道地蒲燒醬燒烤，力求道地專門店風味。另一款新極上飯糰御選蒲燒鰻今年升級口感Q彈扎實的在地越光米，銅板價就能吃到，同時加入搭配飲料享65元優惠的組合餐活動及OPEN POINT優惠，CP值超高。

農曆新年將至，7-ELEVEN持續滿足民眾居家輕料理需求，「年年有魚」端上桌，以鮮度管理、在地採購、友善海洋3大作法，並獨家引進與統一超商好鄰居文教基金會「青年深根專案」輔導花蓮在地社企「洄遊吧FISH BAR」於東部海域捕撈的當令漁獲，歷經長達3年努力終於讓花蓮外海漁獲鬼頭刀游進7-ELEVEN嚴選素材鮮物專區販售，讓更多消費者有機會就近購買在地海鮮。同時於春節期間於7-ELEVEN舉辦百場「小小魚達人」同樂會，共同推廣食魚教育，7-ELEVEN與消費者攜手輕鬆落實聯合國永續發展目標SDGs12責任消費與生產，以「地球永續、你我日常」過好年。

7-ELEVEN目前已有超過3,800間門市導入雙門以上冷凍冰箱，冷凍商品數量增加4成；為提供高品質冷凍生鮮，採用全程-18度C冷凍環境配送，以高規格「鮮度管理」首創超商進駐冷凍臥式海島櫃「嚴選素材鮮物」專區，引進多達50款冷凍調理食品，引進美福、美威、安永鮮物等知名品牌，並增加在地採購、友善捕撈的商品比例、嚴選具有完整溯源履歷的商品，提供多元鮮物選擇，帶動門市相關類別業績成長2成。

而瞄準年輕客群以簡單速成輕料理為主要居家自煮模式，「嚴選素材鮮物」專區引進高品質冷凍生鮮以小包裝、拆封即煮、一鍵料理等差異化做法，讓7-ELEVEN成為離家最近的便利快超市。近年更觀察到，年輕世代對生鮮消費更有環境意識，對選購在地當地、友善海洋漁產接受度更高，藉由與好鄰居基金會青年深根專案合作，引進花蓮「洄遊吧FISH BAR」鬼頭刀，以切片包裝、冷凍微波即食滿足輕料理需求，掃描包裝上QR Code，還有各式料理食譜提供消費者輕鬆變身大廚上菜。另外還有來自宜蘭員山的「頂級帶卵母香魚」，還有在地養殖的「安永鮮凍金目鱸魚」，新品上市同時祭出2月8日前指定商品任選3件8.8折優惠。

即日起至2月28日還預計於全台門市舉辦超過百場新春版「年年有魚-小小魚達人同樂會」，引領親子一同認識常見的魚種、挑選食材到料理手作，且為強化過年氛圍，特別加入鬼頭刀「飛烏虎」意象的紅包提袋DIY，讓友善海洋的意識深植內心，伴隨小朋友共同歡度嶄新的一年。

蒲燒鰻御膳選用在地養殖輸日高等級鰻魚，遵從日本關東的傳統烹調4道炙燒技術，刷上日本道地蒲燒醬燒烤，力求道地專門店風味。記者黃筱晴／攝影
蒲燒鰻御膳選用在地養殖輸日高等級鰻魚，遵從日本關東的傳統烹調4道炙燒技術，刷上日本道地蒲燒醬燒烤，力求道地專門店風味。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN獨家引進與統一超商好鄰居文教基金會「青年深根專案」輔導花蓮在地社企「洄遊吧FISH BAR」於東部海域捕撈的當令漁獲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家引進與統一超商好鄰居文教基金會「青年深根專案」輔導花蓮在地社企「洄遊吧FISH BAR」於東部海域捕撈的當令漁獲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進美福、美威、安永鮮物等知名品牌，並增加在地採購、友善捕撈的商品比例、嚴選具有完整溯源履歷的商品，提供多元鮮物選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進美福、美威、安永鮮物等知名品牌，並增加在地採購、友善捕撈的商品比例、嚴選具有完整溯源履歷的商品，提供多元鮮物選擇。圖／7-ELEVEN提供
即日起至2月28日於全台門市預計舉辦超過百場新春版「年年有魚-小小魚達人同樂會」，引領親子一同認識常見的魚種、挑選食材到料理手作。圖／7-ELEVEN提供
即日起至2月28日於全台門市預計舉辦超過百場新春版「年年有魚-小小魚達人同樂會」，引領親子一同認識常見的魚種、挑選食材到料理手作。圖／7-ELEVEN提供
新極上飯糰御選蒲燒鰻今年升級口感Q彈扎實的在地越光米。記者黃筱晴／攝影
新極上飯糰御選蒲燒鰻今年升級口感Q彈扎實的在地越光米。記者黃筱晴／攝影

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