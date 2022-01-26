土石流潛勢溪流最新統計變多了 全台1729條要注意
為強化土石流及大規模崩塌防災整備工作，農委會水土保持局111年1月20日公開更新全台土石流潛勢溪流1729條及大規模崩塌潛勢區36處，並檢討更新雨量警戒基準值等災害潛勢資料，供防救災相關單位進行各項防災整備及疏散避難參考。
相關資料已公開於土石流防災資訊網（https://246.swcb.gov.tw/），方便各級政府與民眾即時查詢，以瞭解全台各地土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區相關資訊。
水保局每年辦理調查評估並適時公開土石流潛勢溪流最新資訊，針對自然條件及保全對象等因素，分析研判可能發生土石流災害的野溪，檢討全台土石流警戒基準值。110年期間進行全台土石流潛勢溪流新增調整及土石流警戒值檢討更新，110年12月8日依據「土石流災害潛勢公開辦法」規定，邀集相關機關及專家學者審查確認後，公開更新111年全台土石流潛勢溪流，計新增3條，共計1729條。
為避免類似莫拉克風災造成小林村遭淹埋大規模人命傷亡再度發生，水保局106年至109年已初步建立大規模崩塌潛勢區警戒發布機制，並協助地方政府研擬疏散避難計畫、保全清冊及輔導自主防災社區，110年起進行警戒發布作業。
針對大規模崩塌潛勢區及雨量警戒值訂定，111年1月12日邀集相關機關及專家學者，召開「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」，公開更新111年大規模崩塌潛勢區，計新增24處，共計36處。
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