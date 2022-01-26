男子頸痛刮痧陷昏迷 一度心臟驟停！這9類人不宜刮痧

疫情下按摩場所被迫關閉，不少人都會自行刮痧排毒。內地1名中年男子因頭頸疼痛多時，在家中自行刮痧，卻感到愈來愈不舒服，遂致電求助送院。男子在急症室曾一度心臟驟停，最後醫生發現其顱內藏着「不定時炸彈」，相信病發是由於動脈瘤破裂出血，醫生指若二次發作，致死率高達60到80％。

內地傳媒報道，廣東省東莞市48歲的羅姓男子頭頸疼痛逾半個月，他以為沒大礙，未有到醫院求診，而自行在家中刮痧處理。不過過程疼痛難忍，他遂致電家人求助，並被送往急症室治理。羅男送院後突然陷入昏迷，頸動脈搏動消失，呼吸心跳停止，情況緊急。醫生團隊立即搶救，一邊持續心外壓，一邊迅速進行氣管插管、呼吸氣囊輔助呼吸及靜脈施藥等，幸令羅男恢復心跳和呼吸。

醫生檢查發現，羅男發病的元兇是右椎動脈有動脈瘤破裂出血，指大約有40%至60%的患者會在動脈瘤出血後一個月內，再次發生破裂，而第二次破裂的致殘致死率高達60%至80%。醫生隨即為羅男進行手術，成功把「不定時炸彈」摘除。經過10幾日治療，目前羅男病情穩定，四肢活動正常。

9種人不適合刮痧

不是所有人都適合刮痧？有中醫師指出懷孕女士、糖尿病、心臟病、腦血管病、凝血功能異常、腎功能衰竭、肝硬化患者、重病、氣虛血虧人士均不宜刮痧。刮痧主要集中在肩頸、背部、大腿或臀部這些肌肉較厚的部位，而頸前部兩邊因有動靜脈、與骨頭凸起處及下陰都不可刮痧。另外，皮膚有炎症，如濕疹或蜂窩性組織炎，有傷口等損傷部位亦不宜刮痧。

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文章授權轉載自《香港01》