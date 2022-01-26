農曆年前7-ELEVEn強化冷凍漁貨商品 業績拚增2成

農曆新年將至，統一超7-ELEVEn為滿足輕料理需求，持續擴大提供漁貨海鮮產品，將獨家引進與統一超商好鄰居文教基金會「青年深根專案」輔導花蓮在地社企「洄遊吧FISH BAR」於東部海域捕撈的當令漁獲，將導入全台超過3800間門市，帶動門市相關類別業績成長2成。

統一超表示，2019年就起投入擴大門市冷凍設備與商品，目前已有超過3800間門市導入雙門以上冷凍冰箱，冷凍商品數量增加4成；為提供高品質冷凍生鮮，採用全程-18度C冷凍環境配送，以高規格「鮮度管理」首創超商進駐冷凍臥式海島櫃「嚴選素材鮮物」專區。

統一超也說，嚴選素材鮮物引進多達50款冷凍調理食品，其中還包括美福、美威、安永鮮物等知名品牌，也增加在地採購、友善捕撈的商品比重、嚴選具有完整溯源履歷的商品，提供多元鮮物選擇。

統一超近年觀察到，年輕世代對生鮮消費更有環境意識，對選購在地當地、友善海洋漁產接受度更高，藉由與好鄰居基金會青年深根專案合作，引進花蓮「洄遊吧FISH BAR」鬼頭刀，以切片包裝、冷凍微波即食滿足輕料理需求。

統一超商好鄰居文教基金會說，「青年深根計畫」長期支持青年返鄉創業、落地深耕，藉由與在地7-ELEVEn合作，陪伴返鄉青創路途更有坦途，其中由好鄰居基金會青年深根專案扶持的社企「洄遊吧FISH BAR」，歷經長達3年努力終於讓花蓮外海漁獲鬼頭刀游進7-ELEVENn選素材鮮物專區販售，讓更多消費者有機會就近購買在地海鮮。