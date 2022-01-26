快訊

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

農曆年前7-ELEVEn強化冷凍漁貨商品 業績拚增2成

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

農曆新年將至，統一超7-ELEVEn為滿足輕料理需求，持續擴大提供漁貨海鮮產品，將獨家引進與統一超商好鄰居文教基金會「青年深根專案」輔導花蓮在地社企「洄遊吧FISH BAR」於東部海域捕撈的當令漁獲，將導入全台超過3800間門市，帶動門市相關類別業績成長2成。

統一超表示，2019年就起投入擴大門市冷凍設備與商品，目前已有超過3800間門市導入雙門以上冷凍冰箱，冷凍商品數量增加4成；為提供高品質冷凍生鮮，採用全程-18度C冷凍環境配送，以高規格「鮮度管理」首創超商進駐冷凍臥式海島櫃「嚴選素材鮮物」專區。

統一超也說，嚴選素材鮮物引進多達50款冷凍調理食品，其中還包括美福、美威、安永鮮物等知名品牌，也增加在地採購、友善捕撈的商品比重、嚴選具有完整溯源履歷的商品，提供多元鮮物選擇。

統一超近年觀察到，年輕世代對生鮮消費更有環境意識，對選購在地當地、友善海洋漁產接受度更高，藉由與好鄰居基金會青年深根專案合作，引進花蓮「洄遊吧FISH BAR」鬼頭刀，以切片包裝、冷凍微波即食滿足輕料理需求。

統一超商好鄰居文教基金會說，「青年深根計畫」長期支持青年返鄉創業、落地深耕，藉由與在地7-ELEVEn合作，陪伴返鄉青創路途更有坦途，其中由好鄰居基金會青年深根專案扶持的社企「洄遊吧FISH BAR」，歷經長達3年努力終於讓花蓮外海漁獲鬼頭刀游進7-ELEVENn選素材鮮物專區販售，讓更多消費者有機會就近購買在地海鮮。

青年 超商 花蓮

延伸閱讀

花蓮太平洋燈會雙展區 即日起展出至3/6

花蓮玉里臭豆腐漲價了 老闆：黃豆漲太兇撐不住

文旦一年四季吃得到 花蓮場開發2款佐餐調味料

女大生接觸宜蘭確診者染疫 回花蓮阿嬤家自行快篩陽性

相關新聞

談春節疏運 蘇貞昌：不保證不塞車但要提供正確資訊

農曆春節將屆，不少民眾已在思考出遊返鄉車程怎麼規畫，行政院長蘇貞昌今上午也和交通部長王國材等人一同前往高公局北區交控中心...

台版「櫻花最前線」 預測日月潭八重櫻2月中下旬盛開

去不了日本賞櫻不要緊，隨著春天的腳步接近，全台已有多處賞櫻景點的櫻花提早綻放，為了讓民眾精準掌握櫻花花期，交通部中央氣象...

我從來不發年終！她年賺上億員工沒分半毛 電商女王親吐：做「這件事」最實際

歲末年終將至，不少企業、公司都已經開始發放年終獎金，以慰勞員工這一年來的辛勞；其中，最令人稱羨的無非是今年的長榮海運，年終獎金上看40個月，其他像是華航也有6個月的年終，不少幸福企業讓外界羨慕連連。

農曆年前7-ELEVEn強化冷凍漁貨商品 業績拚增2成

農曆新年將至，統一超7-ELEVEn為滿足輕料理需求，持續擴大提供漁貨海鮮產品，將獨家引進與統一超商好鄰居文教基金會「青...

高市衛生局稽查食品 漢光生技供全聯的蘿蔔農藥殘留

農曆春節將到，高雄市衛生局第2波查驗112家共139件應景食品，四件不合格，其中漢光農業生技供應全聯的蘿蔔被檢出農藥殘留...

小心年菜藏飲食陷阱 營養師教5撇步防範過好年

農曆春節將屆，親友圍爐相聚難免吃吃喝喝，飲食常不自覺過量，導致熱量超標、血糖上升，對糖尿病友更是一大考驗，但中榮埔里分院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。