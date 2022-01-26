高市衛生局稽查食品 漢光生技供全聯的蘿蔔農藥殘留

農曆春節將到，高雄市衛生局第2波查驗112家共139件應景食品，四件不合格，其中漢光農業生技供應全聯的蘿蔔被檢出農藥殘留。萬豪酒店皇豪中餐廳菜單品名與食材標示不合格。

衛生局近來針對超市、量販店、年貨大街、果菜市場、食品製造業及知名年菜餐廳業者進行兩波稽查，第二波結果已出爐，年節食品部分查出鼎玫企業、三鳳中街德順行的販售巴西蘑菇重金屬「鎘」含量分別為15mg/kg和9mg/kg，限期改正複抽仍不合格，依「食安法」第17條及第48條規定，可處3萬元到300萬元罰鍰，衛生局已請業者將違規產品下架，也將來源供應商轄管衛生局處置。

衛生局表示，另有一件九久商行販售的原味復刻辣橄欖，未檢出食用黃色色素5號卻有標示，全聯鳥松店一件散裝蘿蔔檢出農藥殘留。另衛生局也查察4家年菜餐廳作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目，萬豪酒店皇豪中餐廳因標示違反食安法相關規定，將處4萬元以上400萬元以下罰鍰。