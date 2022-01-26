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最短命部會！科技部將改回國科會 最快今年3月掛牌

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部長吳政忠主持2022年科技部新春記者會，宣布科技部將改制國科會。記者潘乃欣／攝影
科技部長吳政忠主持2022年科技部新春記者會，宣布科技部將改制國科會。記者潘乃欣／攝影

科技部今天舉行新春記者會，部長吳政忠宣布科技部將改制為國科會，最快今年3月掛牌。國科會主委將由行政院政務委員兼任，首任主委「未必是他」，他無法透露是誰。蔡英文總統日前也宣布成立數位發展部，掛牌後國科會還是國科會，沒有任何一個司署、法人機構會移往數發部。

科技部2014年3月由國科會升格為部，如今又將改制，是我國最短命部會。吳政忠表示，未來行政院院長下設科技發展、公共建設、社會發展3大計畫，其中國科會（國家科學及技術委員會）主導科技發展計畫，作為橫向整合的角色，負責協調中研院、經濟部、交通部、教育部等部會的科技預算。

外界關注科技部改制後，功能是否與數位發展部重疊的問題。吳政忠說，國科會功能、編制都和目前科技部一樣，未來會持續推動4大科技主軸，包括擘劃科技政策、支援基礎研究、完善科學園區、推動創新創業。

吳政忠進一步說，在在「擘劃科技政策」方面，太空發展法及4項子法已公告施行，以及發展低軌衛星，開啟台灣太空科技與產業發展的關鍵按鈕；同時規畫成立具備國家戰略高度的台灣AI卓越中心，推升我國AI競爭量能；打造防疫科學研究中心，厚植防疫科研能量，捍衛全民健康。

在「支援基礎研究」方面，吳政忠說明，爭取基礎研究預算成長，推動跨世代人才培育方案，厚實國家長期發展的科技能量。

而在「完善園區發展」方面，吳政忠提到，科學園區營業額、出口額都創新高，去年竹科、中科、南科營業額有望全部破兆，加總起來達3.5兆元。科技部另將新設屏東及嘉義園區，屬於面積不大，但結合在地生活的新型態科學園區。

最後在「推動創新創業」方面，吳政忠指出，將串連經濟部的價創及其他新創措施，強化鏈結國發基金，最後接軌金管會的戰略新板，整合部會力量，打造台灣新創生態系。

吳政忠 行政院 太空

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