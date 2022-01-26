過年出清送愛！ 環保署公布「藏寶地圖」1500站收舊衣

年關將至，家家戶戶開始清潔環境及整理舊衣，我國每年回收舊衣有近七成可再使用，逾三成因髒汙或品質不佳成為廢棄物。環保署表示，整理出來的舊衣應整理後再轉送，延長舊衣使用壽命，也可減少廢棄物產生量，「全國不用品藏寶地圖」網站已收集1500家舊衣回收資料可查詢。

為讓民眾瞭解舊衣回收管道及回收舊衣，以提升舊衣回收效率與使用效益，環保署表示，去年就頒布「民眾回收舊衣指引」，向民眾加強宣導舊衣回收觀念及作法。

可回收的舊衣主要為經過清潔整理仍可使用的舊衣，例如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等。民眾清潔整理好後，可交給清潔隊資源回收車及地方政府核准設立的舊衣回收箱回收。

部分時尚品牌為落實企業社會責任，也於門市設置回收箱回收舊衣。此外，民間經營的二手衣回收站點也是舊衣回收的管道。

環保署表示，已建立「全國不用品藏寶地圖」（https://recycle.epa.gov.tw/utmap/MapQry），匯集超過1500家舊衣回收及維修站點資料，提供民眾查詢。舊衣回收箱主要為地方政府提供社福團體申請設置，為維護社福團體權益，勿投入非屬舊衣物的物品。如發現有髒亂、影響交通或有違法設置回收箱等情事，可打免費通報電話0800-066-666，或電洽地方環保局檢舉。