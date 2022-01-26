疫情除夕在家圍爐多 營養師提醒年菜料理原則健康吃

今年春節長達9天，少不了團圓飯、聚餐及零嘴，歡喜迎新年也要當心體重暴增。衛福部南投醫院營養師今天提醒民眾，新年期間品嘗美食更要維持運動，慢性病患者需按時用藥控制，避免三高失控，造成身體不適或引起併發症。

疫情關係，許多人會在家圍爐，南投醫院營養師陳佳祺說，選購年菜時要留意熱量，盡量選煮、蒸、拌、滷、烤方式，少煎、炸料理，烹煮勿過量避免吃不完下餐加熱再吃。

糖尿病患應注意碳水化合物攝取，避免直接影響血糖；高血壓患者避免攝取過多滷汁、醃製品等高鹽分的食物；腎臟病患需留意蛋白質及礦物質攝取；痛風患者要避免飲酒及大魚大肉；高血脂病患應避免油炸、高飽和脂肪食物攝取。

南投醫院營養師陳佳祺說，年貨採買數量不要多，有些食物不耐久放，放太久才吃後對身體造成負擔，可以買蒟蒻干、低鹽海苔片及脫水乾燥蔬果薄片，熱量低又有飽足感。採買時以小包裝為主，免得一大包一不注意吃越多，影響體重和健康。

南投醫院春節期間醫療不打烊，除夕到初五每日提供門診服務，且提供24小時急診及小兒專科急診。南投醫院院長洪弘昌提醒民眾配合防疫政策，避免人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，大家一起努力讓疫情退散。