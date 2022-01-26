重現昔軍車轍道通行意象 彰化八卦山步道春節前開放
彰化市舊成功營區保留舊有營舍，周邊綠意盎然，並有幽美的景觀步道，卻因部分設施老舊、損壞，影響安全，經縣府向中央爭取1800萬元經費重新打造，尤其為重現早期成功營區軍用車輛通行意象，採車轍道形式，很有特色，預定春節前開放，將是走春好去處。
「成功營區」位在彰化八卦山腳，原陸軍砲兵營，是彰化市內少見的軍事基地，由軍方撥用給彰化縣政府後，因保有完整舊式營舍以及都市難得的自然資源，目前規劃為結合保育、教育、文化與遊憩的「綠色環境學習營地」，位在成功營區後方的登山步道，因環境清幽靜謐，吸引市民 往休閒運動 。
不過，成功營區周邊步道及部分設施損壞，經縣政府向中央爭取經費辦理八卦山登山步道整修工程，現已完工。經過整修後，包括重新打造兼顧生態景觀與友善通用的綠藝步道，另外南郭坑溪以耐久性較佳的塑木與高壓磚取代容易腐壞的木頭，改善沿線步道品質。
尤其，從八卦山天空步道七號出口至縣政府水利資源處的通行步道，為重現早期成功營區軍用車輛通行的特色意象，採車轍道形式，重新打造兼顧生態景觀與友善通用的綠藝步道，供民眾體驗當年軍車穿越林間的感覺。
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