蔣勳邀民眾一起讓台灣更好

作家蔣勳在聯合報60周年慶時，許下對台灣的大願，期許「把空氣的健康、陽光的健康、水的健康、土地的健康，許諾給這個島嶼」。這個願望獲得讀者熱烈回響。

曾半移居台東池上、現長居淡水河口，深切體會山間明月與江上清風自然之美的蔣勳，期待台灣島上的所有人共同守護土地，不要再毀壞自然，同時也能如他在台東看到的美好，重新認識部落、認識民間智慧，並尊重文明與傳統，兩者並行不偏廢。

不少讀者深受感動，願意有錢出錢、有力出力，小額捐款也是一點心意，在精神與資源上共襄盛舉。有讀者受感召也想住池上，回歸自然，響應地方的自然人文活動，並擔任志工；更有學校老師表示，願意帶領學生一同參與未來蔣勳發起的活動。

蔣勳感謝讀者的反饋，他說：「在大疫流行、人心驚恐的當下，我們能一起反省如何與自然和平相處，不剝削自然，不再傷害自然。」人人敬愛土地、海洋、河流、森林，敬愛珍惜所有自然健康成長的生命。

蔣勳說，在氣候異變之時，疫病蔓延，天災人禍，或許都有長久因果，「我們一起從最根本的生活開始改善，祝願世界天長地久」。