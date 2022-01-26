談春節疏運 蘇貞昌：不保證不塞車但要提供正確資訊

農曆春節將屆，不少民眾已在思考出遊返鄉車程怎麼規畫，行政院長蘇貞昌今上午也和交通部長王國材等人一同前往高公局北區交控中心視察，了解春節疏運防疫準備工作。蘇貞昌表示，以往都是保證順暢不塞車，不過現在不做這樣子的保證，因為就是這麼大的空間，車子又這麼多，不過政府會誠實和國民報告，做資訊的提供，請民眾錯開時間，不要擠在一起。

根據高公局預估，國5南向尖峰日為初一至初三白天時段，初一至初三南向民眾，可於上午5時前或下午5時後出發；北向部分，國5北向尖峰日為初三至初五上午9時至晚間，且北返車潮恐壅塞至隔日凌晨2~3時，建議初三至初五北向民眾，於上午9時前出發，或延後至初六上午9時前出發。

蘇貞昌強調，以前都是保證順暢不塞車，現在不做這樣子的保證，而是提供資訊，告訴國民什麼時候走會比較快，遵守什麼規範會比較好，請民眾錯開時間，不要擠在一起。

蘇貞昌說，兩年多的防疫經驗，知道台灣人民的國民水準很高，只要提供正確資訊，告知會有什麼結果，人民做的選擇都很有智慧。

蘇貞昌強調，政府無法讓所有車子都飛起來，所以要明白告訴國民相關資訊，如果還是選擇最塞的時間上路，一定會有最塞的結果。

蘇貞昌也提醒，今年春節，小年夜就放假了，也因為提前一天放假，多了24小時，人民可以做選擇，藉此錯開，資方不吃虧，大家也方便；另外也因為今年年假特別長，長達九天，所以見警率(民眾看見警察的機率與頻率)也很重要，狀況排除也相當重要，不要因小擦撞，卻塞了半個多小時，要快速排除，才不會個人妨礙眾人。

由於近期本土疫情再起，蘇貞昌表示，春節疏運的管理、應變、資訊提供、現場指揮、事故排除等，都請一定要做到，也要保護同仁的安全，另也要做好防疫應變。

王國材則說，已要求春節期間加強防疫，國道服務站的清潔消毒頻率將比照三級警戒辦理，包括廁所、餐飲區等，都是重點消毒區域之一。