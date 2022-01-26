春節購買國際肉品 嚴防非洲豬瘟病毒入台

國際非洲豬瘟疫情仍然持續，泰國1月11日也成為非洲豬瘟疫區。面對農曆新年即將到來，新北市府執行轄內130場養豬場防疫，呼籲民眾在歡慶佳節互相送禮之餘，千萬別從中國大陸、越南及泰國等國家攜帶或寄送違規肉品回國，若收到來路不明肉品包裹，應主動送交動保處，否則將面臨7年以下有期徒刑，300萬元罰金。

去年8月新北市新莊區查獲走私豬肉製品並驗出非洲豬瘟病毒陽性，「非洲豬瘟新北市災害應變中心」全面聯合稽查轄內販售非法肉製品商家。負責集中查扣肉製品送驗的動保處獸醫師毛品樺表示，來自國外疫區之肉製品通常無中文標示或標示不清，從荷葉包肉捲、香腸、絞肉甚至是月餅都可能攜帶非洲豬瘟病毒。提醒民眾網購、郵寄及收取肉製品包裹時更需停看聽，確認製造地、製造日期是否標示清楚、有無合法代理商進口，以阻絕疫區病毒豬肉製品流入台灣危害養豬產業。

目前非洲豬瘟疫情已蔓延全球71國，亞洲有15個國家淪為疫區，台灣身為亞洲少數非疫區，防疫工作不可輕忽。為防堵非洲豬瘟入侵，農業局、環保局年節前聯合完成新北市130場養豬場稽查，確認飼養199頭以下養豬場皆依中央規定不可使用廚餘餵食豬隻。