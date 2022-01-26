雲林以南今空汙明顯 高雄最大「重災區」3站紅害
南部今有明顯空汙，環保署統計，截止上午10時為止，全台有17空品測站為橘色警戒，集中雲林以南，全台3處「紅害」都在高雄為最大「重災區」。環保署表示，今天雲嘉南至高屏空品區位於下風處，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
今天各地空品，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。
27日環境風場仍為東北風，中部以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；高屏空品區位於下風處，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。
28日鋒面接近，西半部地區於清晨至上午期間風速較弱，易有汙染物累積；午起各地風速增強且南方雲系北移，空氣品質將逐漸好轉。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏地區短時間可能達橘色提醒等級。
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