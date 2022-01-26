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文旦一年四季吃得到 花蓮場開發2款佐餐調味料

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會花蓮區農業改良場研發「柚子沾醬」與「料理柚子鹽」。圖／花蓮廠提供
農委會花蓮區農業改良場研發「柚子沾醬」與「料理柚子鹽」。圖／花蓮廠提供

文旦柚是花蓮最重要的果樹之一，農委會花蓮區農業改良場研發「柚子沾醬」與「料理柚子鹽」兩種佐餐調味品，希望發揮柚子的多元價值，方便民眾一年四季皆可享用，花蓮縣瑞穗鄉農會也在今年過年前推出產品。

花蓮場表示，柚子沾醬可以搭配蔬菜沙拉、涮肉片、烤雞翅、青蔥肉捲，烤或裹粉油炸海鮮、乾煎豆腐、燙青菜。單用柚子沾醬就可以做出一桌料理，也可以用料理柚子鹽替換柚子沾醬，增添變化。

花蓮場說，生雞腿排表面只要均勻抹上柚子鹽，醃漬1至2小時入味，再送進烤箱，柚香雞腿排就可上桌，柚子沾醬也很適合做為油飯、米糕醬料，或用來取代一半的美乃滋調理鮪魚沙拉；團圓吃火鍋，柚子沾醬跟料理柚子鹽適合用來取代沙茶醬。

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