聽新聞
test
0:00 / 0:00
文旦一年四季吃得到 花蓮場開發2款佐餐調味料
文旦柚是花蓮最重要的果樹之一，農委會花蓮區農業改良場研發「柚子沾醬」與「料理柚子鹽」兩種佐餐調味品，希望發揮柚子的多元價值，方便民眾一年四季皆可享用，花蓮縣瑞穗鄉農會也在今年過年前推出產品。
花蓮場表示，柚子沾醬可以搭配蔬菜沙拉、涮肉片、烤雞翅、青蔥肉捲，烤或裹粉油炸海鮮、乾煎豆腐、燙青菜。單用柚子沾醬就可以做出一桌料理，也可以用料理柚子鹽替換柚子沾醬，增添變化。
花蓮場說，生雞腿排表面只要均勻抹上柚子鹽，醃漬1至2小時入味，再送進烤箱，柚香雞腿排就可上桌，柚子沾醬也很適合做為油飯、米糕醬料，或用來取代一半的美乃滋調理鮪魚沙拉；團圓吃火鍋，柚子沾醬跟料理柚子鹽適合用來取代沙茶醬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言