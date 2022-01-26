文旦一年四季吃得到 花蓮場開發2款佐餐調味料

歲末年終將至，不少企業、公司都已經開始發放年終獎金，以慰勞員工這一年來的辛勞；其中，最令人稱羨的無非是今年的長榮海運，年終獎金上看40個月，其他像是華航也有6個月的年終，不少幸福企業讓外界羨慕連連。

2022-01-26 10:12