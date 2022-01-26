台版「櫻花最前線」 預測日月潭八重櫻2月中下旬盛開

去不了日本賞櫻不要緊，隨著春天的腳步接近，全台已有多處賞櫻景點的櫻花提早綻放，為了讓民眾精準掌握櫻花花期，交通部中央氣象局和行政院農委會農試所進行跨領域合作，透過氣象局數值天氣預報資料，搭配每小時天氣觀測等，預測日月潭八重櫻盛開將落在2月中下旬。

氣象局表示，從107年開始和農試所合作執行「農漁業健康環境形塑－運用客製化天氣與氣候資訊」計畫，過去四年合作研發櫻花花期預報技術，除了採用氣象局數值天氣預報資料外，還搭配每小時氣象觀測並利用機器學習方法，將數值模式的大區域預測資料經誤差修正，並加值為每小時特定地點45天預測資料，每日提供農試所最新的預報資料，滾動式更新花期資訊。

氣象局表示，去年的預報結果經與實際花況驗證，可準確預測出櫻花滿開日期，達成台版「櫻花前線」預報的里程碑。

氣象局說，今年將日月潭、阿里山櫻花的花期預報上線到「農業氣象觀測網監測系統」網頁，從1月中旬開始提供九族文化村的八重櫻及阿里山國家森林遊樂園區的染井吉野櫻花開日期預報，這也是台灣氣象史上首次將櫻花花開預測資訊於網頁上公開。

根據該網頁最新資訊，九族文化村八重櫻的開花率可望在1月底達5%、2月上旬達50%、2月中、下旬即進入最佳賞花期，提供民眾安排出遊賞花參考。

氣象局日月潭氣象站張永政主任表示，八重櫻從去年9月落葉後進入休眠期，自今年元旦以來一波又一波的低溫寒流，有助於櫻花打破休眠。農試所也根據氣象局提供的氣象資料，推算九族文化村八重櫻從打破休眠後約經過38天到達開花率80%的均值，提供花開預測。今年氣象局也將於九族文化村架設臨時氣象站，以進行當地櫻花物候監測與預報應用。

九族文化村表示，園區擁有6種櫻花品種、5千多棵，除了農試所監測的八重櫻(占全部數量約七成)外，還有台灣山櫻花(單瓣緋寒櫻)及枝垂櫻，這2種花期比較早的櫻花，數量僅有數百棵，花期大概早八重櫻1個月，現在已經開得繽紛燦爛。另外還有少量的吉野櫻及大白櫻，這兩種櫻花的花期與八重櫻接近，數量僅次於八重櫻的粉紅色富士櫻，花期又比八重櫻晚約兩星期。因此推算起來，從現在一直到3月初，都會有不同花色、漂亮的櫻花可欣賞，而佔園區大宗的八重櫻及富士櫻，預計將於2月中、下旬達到高峰期。

九族文化村進一步指出，雖然今年花況預測的花期與農試所前4年監測的平均值早了10天左右，但若與該村本身觀測20幾年的紀錄上比較，今年的櫻花盛開期落點算是符合平均值，所以今年九族櫻花祭活動規劃，包括夜櫻開放，預計都將於2月6日開始，一直持續到3月6日，詳細活動內容可以上九族櫻花祭的活動官網查詢。