學開飛機、藍帶料理 疫情助漂亮轉型 為人生下半場暖身

42歲唐有建去年在疫情風暴中結束餐飲事業，決定好好投資自己，他去年報名學習開私人飛機、藍帶料理班、跆拳道、高爾夫球等，生活充實。他說，每個人一生都在等待，常會懊悔「應該早點啟動」，他毅然放下穩定事業去冒險，當自己的伯樂。

唐有建是留學澳洲的餐飲管理碩士，經營連鎖餐飲業7年，以在地經營、勤走社區為理念，對公益事務不遺餘力，做得有聲有色。去年4月，考量疫情、生涯規畫等，他決定放下事業讓自己歸零再出發，也想證明自己還有作夢能力。

唐有建結束事業後，先是告訴妻子「我要先去圓機師夢」，妻子原本對飛行安全性有顧慮，一對9歲雙胞胎兒子也幫忙說服媽媽，家人成為他的後盾。他報名安捷航空私人飛行課程，隔周六日從高雄到台東上課，初級課程學費近80萬，飛行門外漢踏入航空領域，對每件事都感到新鮮。飛行班學員來自各行各業，唐有建認識許多志同道合朋友，也打開眼界。

去年12月，唐有建又幫自己報名法國藍帶料理班，在高雄餐旅學校上課，學費88萬，由法國老師以英文授課，班上同學有餐飲業人士、企業老闆、社會新鮮人等，臥虎藏龍，上課氣氛熱絡，大家放下職場、社會角色，單純做個快樂學生。

「疫情是培養自己新能力的好時機！」唐有建說，他曾經是一票員工的老闆，也是人子、人夫、人父等角色，出社會闖蕩10多年，疫情成為他漂亮轉身轉捩點，他認為，展現堅持態度很重要，做好時間管理，家人支持更是重要動能。